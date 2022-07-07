غرفة الشارقة تختتم جولتها الخليجية للترويج لجائزة التميز 2022

المصدر: الشارقة- البيان

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بجائزة الشارقة للتميز، جولتها الترويجية للجائزة بدورتها للعام 2022، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث نجحت في التنسيق وإيجاد إطار شامل لاستقطاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من مختلف القطاعات الاقتصادية، للترشح إلى فئتي «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وجائزة الشارقة للتميز الخليجية».

واستقبل وفد الجائزة الذي ترأسته ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز في محطتها الأخيرة بسلطنة عُمان، المهندس رضا آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والدكتور الفضل الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة عُمان، وضم الوفد يوسف السيد مساعد تنفيذي متابعة في غرفة الشارقة، حيت تم بحث آليات ترشح الشركات للجائزة، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين الأمانة العامة لجائزة الشارقة للتميز وغرفة عُمان في هذا الشأن، فضلاً عن مشاركة المقيّمين من سلطنة عُمان في دورة الجائزة للعام 2022.

وثمّن المهندس رضا آل صالح، جهود غرفة الشارقة في استقطاب الشركات الخليجية للمشاركة في جائزة الشارقة للتميز، التي تعد من أهم الجوائز الاقتصادية الخليجية، لأنها تمثل حافزاً أمام الشركات للتطور والارتقاء بإنتاجيتها، كما تعتبر دافعاً قوياً لرواد الأعمال لتوسيع مشاريعهم، من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية المتعددة والبرامج التي تقدمها الجائزة، فضلاً عن دورها في التشجيع على الإبداع والابتكار، والوصول إلى الريادة وتحقيق تنافسية عالية لمؤسساتهم.

ولاقت جولة جائزة الشارقة للتميز استحسان وإشادة المسؤولين في السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان.

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