«رأس الخيمة العقارية» تضع حجر أساس مشروع جيتواي ريزيدنس 2

المصدر: رأس الخيمة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت شركة رأس الخيمة العقارية، بوضع حجر الأساس لمشروع جيتواي ريزيدنس 2، ليشكل أحدث إضافة على الواجهة البحرية لشركة رأس الخيمة العقارية، إلى جزيرة الحياة، ميناء العرب، رأس الخيمة.

حضر الحفل محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة رأس الخيمة العقارية، إلى جانب كبار الموظفين في الشركة، وممثلين من الشركة الموكلة بإنشاء المشروع.

وقال محمد الطير: يأتي بدء عمليات الإنشاء في مشروع جيت واي ريزيدنس 2، بعد النجاح الكبير الذي حققناه في مشروع جيتواي ريزيدنس 1، وبالتالي، كان من الطبيعي أن نواصل التطوير في جزيرة الحياة، لاستكمال توفير مشاريع مناسبة وجاذبة للعائلات والمستثمرين، تمكنهم من العيش ضمن نمط حياة فاخر. ويضم المشروع شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، وتحيط بها مناظر للبيئة الطبيعية.

وتابع: تقع المجمعات السكنية المنخفضة الارتفاع، والتي تم تصميمها لتكمل التصميم الطبيعي وعناصر البيئة المحيطة، على مقربة من فندق ومنتجع أنانتارا ومنتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب، والعديد من متاجر البيع بالتجزئة والمنتجعات الفاخرة، ومجموعة متعددة من المطاعم المتخصصة.

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