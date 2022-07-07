تضاعف ربحية غرف فنادق دبي 7 مرات في مايو

المصدر: دبي – بشار باغ

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سجل القطاع الفندقي في دبي خلال شهر مايو الماضي، مستويات ربحية تفوق بنحو 7 مرات ربحية نفس الشهر من 2019، بحسب بيانات مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، حيث وصل متوسط الربحية لكل غرفة فندقية في دبي خلال شهر مايو 2022 إلى 115.3 دولاراً أي ما يعادل 423 درهماً.

وأوضحت المؤسسة أن هذا الأداء جاء بفضل الزيادة الكبيرة في تدفق الزوار الدوليين، بالإضافة إلى حلول شهر رمضان بوقت مبكر في أبريل من هذا العام.

وتأتي النتائج استمراراً للأداء القوي الذي حققه القطاع الفندقي في دبي منذ بداية العام الجاري، حيث استقبلت الإمارة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2022 أكثر من 6.17 ملايين زائر دولي بزيادة قدرها 197 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت فيها أكثر من مليونيّ زائر، وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي حفاظ فنادق الإمارة بشكل عام على متوسط مستوى الإشغال بنسبة 76 % للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 62 % للفترة ذاتها من العام 2021.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر» المختصة في تحليلات إدارة الفنادق، فقد حققت دبي المركز الأول عالمياً من حيث معدلات الإشغال الفندقي، تلتها نيويورك بنسبة إشغال 61 %، ولندن بنسبة 60 %، وباريس بنسبة 57 %، وذلك للفترة ما بين يناير وحتى أبريل 2022.

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