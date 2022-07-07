تراجع أسواق الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس بضغط نزول القطاعات القيادية. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم بأبوظبي و251 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 258 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 95 مليون سهم في دبي ونحو 163 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 15294 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.9% ليغلق عند 3061 نقطة بضغط نزول أسهم قطاع العقار 2.6% مع هبوط «إعمار العقارية» 2.8% و«إعمار للتطوير» 2.4% و«ديار»2.4 %. وتراجع قطاع الاستثمار 1.6% مع نزول «سوق دبي المالي» 5% و«دبي للاستثمار» 0.5% و«شعاع كابيتال» 0.8%. وانخفض قطاع البنوك بنسبة 2.6% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.8% و«دبي الإسلامي» 2.7%. ونزل قطاع النقل 1.9% مع انخفاض «العربية للطيران» 1.9% و«أرامكس» 1.9% و«الخليج للملاحة»1.7%. كما تراجعت أسهم قطاعات الخدمات 3.5% السلع 7.6%، والمرافق العامة 0.4%. وانخفض «ديوا» 0.4% و«تيكوم» بنسبة 1.6%، بينما صعدت أسهم قطاعات الاتصالات 2% والتأمين 1.3%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 81 ملايين درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 35 مليون درهم، ثم «تيكوم» 28 مليوناً، فيما كان سهم «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.4%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% ليغلق عند 9194 نقطة وفي قطاع العقار نزل «الدار» 0.5% و«رأس الخيمة العقارية» 0.6%. وفي القطاع المالي والبنوك هبط «العالمية القابضة» 0.4% و«أبوظبي التجاري» 1.9%، بينما صعد «أبوظبي الأول» 0.5% و«أبوظبي الإسلامي» 2%. وفي قطاع الطاقة ارتفعت أسهم «أدنوك للتوزيع» 1.9%، فيما تراجع «دانة غاز» 0.9%، و«بروج» 0.7%. وفي قطاع الاتصالات صعد سهم «اتصالات» 0.2%، بينما تراجع «الياه سات» 0.4%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 326 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 179 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» جاذباً نحو 90 مليون درهم، فيما كان سهم «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9%.

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