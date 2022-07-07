1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 454 مبايعة بقيمة 1.24 مليار درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 148.73 مليون درهم، و436 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم، في منطقة ورسان الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى. وتصدرت اليفرة 3، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، بمنطقة الخليج التجاري، كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 371 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 259.02 مليون درهم، منها 4 رهونات أراضٍ بقيمة 52.27 مليون درهم، و92 رهونات فلل وشقق بقيمة 206.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 50 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 31 مليون درهم. وتم تسجيل 22 هبة بقيمة 150.27 مليون درهم، أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 121 مليون درهم، وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 11 مليون درهم.

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