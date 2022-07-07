93 % من الشركات التقنية في الإمارات تعتزم التوسّع

المصدر: دبي- البيان

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تعتزم الشركات حول العالم، إجراء استثمارات كبيرة في التقنيات الرقمية، لدعم خطط التوسع الطموحة بعد مرحلة الوباء. وكشفت نتائج الاستبيان السنوي الذي تجريه إكوينيكس، شركة البنية الأساسية الرقمية العالمية، حول توجهات التكنولوجيا العالمية 2022، أن 93 % من صنّاع القرار بشركات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات، شركاتهم تعتزم التوسّع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في منطقة جديدة كلياً (66 %)، أو في دولة جديدة (47 %)، أو في مدينة جديدة (43 %).

ويرجّح أن يبدأ 48 % من صنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في الإمارات، الذين يخطّطون للتوسع بتبنّي الخدمات السحابية افتراضياً على المدى القصير، ومن ثم إنشاء بنية تحتية فعلية دائمة في السوق الجديد، وقال 44 % منهم، إنّهم سيدعمون التوسع باستخدام الفرق الحالية.

وحدّدت الشركات عدداً من العوامل التي قد تشكّل عائقاً أمام النمو الدولي، لا سيما التحديات المرتبطة بسلسلة التوريد. فقد قال 59 % من صنّاع القرار الذين شملهم الاستطلاع عالمياً، إنّ شركاتهم تعاني من مشاكل سلاسل التوريد العالمية والنقص، في حين رأى 58 %، أنّ نقص الرقائق الإلكترونية العالمي يهدّد أعمالهم. وقال (40 %) من المشاركين في الاستبيان في الإمارات، إنهم يعتزمون تسهيل خطط التوسّع العالمي، من خلال النشر الافتراضي عبر السحابة، وسيقوم (37 %) منهم بذلك، باستخدام حلّ الحواسيب بدون نظام تشغيل.

وقال كامل الطويل، المدير الإداري لشركة إكوينيكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من الواضح أنّ اقتصاد ما بعد الوباء، يتبلور حالياً، حيث تتخطّى الشركات تحديات كوفيد 19، وتسرّع تعافي أعمالها. فهي تتبنّى استراتيجية رقمية، وتعتبر التكنولوجيا قوة ديناميكية، تحدث تحوّلاً في الأعمال. ويكشف استبيان توجهات التكنولوجيا العالمية، أن صنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في الإمارات، يرون أنّ تسريع الابتكار ورقمنة الأعمال، ونقل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى الحافة الرقمية، أبرز الأولويات في استراتيجية شركاتهم التكنولوجية».

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