1.3 مليون مقعد على رحلات مطارات الدولة في أسبوع

المصدر: دبي – بشار باغ

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تشغل شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال الأسبوع الجاري الذي بدأ في 4 يوليو ما يقارب 1.3 مليون مقعد مقارنة بنحو 1.27 مليون مقعد في الأسبوع السابق بنمو 1.8% وذلك وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن السعة المقعدية في الدولة سجلت نمواً بنسبة 82.5% الأسبوع الجاري، مقارنة مع الأسبوع ذاته من 2021. وأوضحت «أو إيه جي» أن الإمارات تواصل تعزيز انتعاش قطاع الطيران إذ إن السعة الحالية أقل 13 % فقط مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة خلال هذه الفترة. وتستحوذ سوق الإمارات على 29% من السعة التي تشغلها شركات الطيران بالمنطقة ككل، حيث ستقوم شركات الطيران في المنطقة بتشغيل ما يقارب 4.5 ملايين مقعد الأسبوع الجاري، بنسبة نمو 0.6% مقارنة بالأسبوع السابق.

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