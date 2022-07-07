«مضياف لريادة الأعمال» تنظم برنامجاً تدريبياً بمشاركة 15 من المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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تواصل كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ممثلة بإدارة توطين القطاع السياحي، وبالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في تقديم الدعم والتدريب للمواطنين والمواطنات عبر مبادرة «مضياف لريادة الأعمال».

ويشارك 15 من رواد الأعمال المواطنين والمواطنات ممن يرغبون بممارسة العمل الحر وافتتاح مشاريع خاصة بهم في البرنامج الذي تنظمه المبادرة حالياً وللعام الثاني على التوالي.

وتقدم مبادرة «مضياف لريادة الأعمال»، التي جاء إطلاقها بتعاون مشترك بين إدارة توطين القطاع السياحي في الكلية، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال في يونيو 2021، العديد من الأنشطة والخدمات التي تدعم أفكار رواد الأعمال لتمكينهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة

وقالت مريم المعيني، مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: تواصل مبادرة مضياف لريادة الأعمال برامجها لتأهيل المزيد من رواد الأعمال، وتمكينهم من إقامة وبدء مشاريعهم الخاصة، وتوفير بيئة محفزة لهم في إمارة دبي لتحقيق النجاح، وكذلك خلق مناخ تنافسي إيجابي للارتقاء بالمشاريع والأعمال الرامية لخدمة المجتمع في كافة المجالات. بما في ذلك السياحة، والضيافة، والفعاليات، وتجارة التجزئة، وفنون الطهي، والتي تسهم بدورها في تنويع الخيارات وإثراء تجارب المواطنين والمقيمين والزوار في التسوق والترفيه.

وقالت ابتهال الناجي، مديرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال: تشكّل المبادرة نموذجاً مثالياً للعمل الجماعي بروح الفريق الواحد لتوفير باقة خدمات استشارية وتدريبية متنوعة وبأعلى مستويات التميز والجودة لأبناء وبنات الوطن من رواد ورائدات الأعمال ومساندتهم لتنمية مشاريعهم وتطويرها والعمل على استدامتها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

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