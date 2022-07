العيد في دبي.. بهجة ومرح وخصومات

المصدر: دبي - البيان

تقدم مفاجآت صيف دبي احتفالاً بعيد الأضحى المبارك مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، والعروض الترويجية، والأنشطة والحفلات الموسيقية لإضفاء أجواء من البهجة والمرح خلال أيام العيد، في الفترة من 7 حتى 17 يوليو.

ويمكن لأفراد العائلة والصغار الاحتفال طوال الليل مع Baby Shark and Friends، في عروض يومية من 7 حتى 17 يوليو، في المسرح بمول الإمارات مع ألعاب وأنشطة موسيقية عائلية محبوبة. تبدأ أسعار التذاكر من 150 درهماً.

ويحيي النجم السعودي رابح صقر أمسية فنية رائعة في كوكا كولا أرينا في 11 يوليو. وتُفتح الأبواب عند الساعة 7:30 مساءً ويبدأ الحفل في 9:30 مساء. ويمكن شراء التذاكر بسعر 195 درهماً عبر: platinumlist.net .

وتستضيف «دبي أوبرا» يومي 10 و11 يوليو مسرحية «طمباخية» من بطولة النجم الكوميدي طارق العلي. وتبدأ أسعار التذاكر من 150 درهماً، ويمكن شراؤها عبر Platinumlist.net وDubaiopera.com. وتفتح الأبواب الساعة 7:30 مساءً، ويبدأ العرض 9 مساءً.

ويقدم السينمائي الهندي سليم سليمان عرضاً موسيقياً في كوكا كولا أرينا يوم 16 يوليو. والاسعار تبدأ من 299 درهماً، وتفتح الأبواب الساعة 7 مساءً، ويبدأ العرض 8:30 مساءً.

وهناك عرض Beat The Heat مع فرقة كايروكي المصرية وفنان موسيقى التراب عفروتو في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي يوم 16 يوليو. وتفتح الأبواب الساعة 6 مساءً وتبدأ الحفلة 7:30 مساءً. ويمكن شراء التذاكر بسعر 100 درهم

ويتم أيضاً تقديم مجموعة من العروض الموسيقية لفنانين من جميع أنحاء العالم بين 9 حتى 12 يوليو، بما في ذلك الفرق الشعبية من تركيا وإسبانيا ولبنان ومصر وسوريا والمغرب وأوزبكستان، والتي ستظهر في مراكز التسوق بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ومركز دبي المالي العالمي، ونخيل مول، ودبي فستيفال بلازا، وابن بطوطة مول وغيرها.

ويمكن الاستمتاع بالموسيقى الإماراتية التقليدية مع عروض الحربية والعيالة في أماكن التسوق والترفيه مثل بلوواترز، وسيتي سنتر مردف، ودبي فستيفال سيتي مول، والخوانيج ووك، وذا آوتلت فيليدج، ودبي فستيفال بلازا، ومركز دبي المالي ونخيل مول من 9 حتى 12 يوليو.

جولات

وتتجول شخصيتا دبي المحبوبتان مدهش ودانة لتحية الجمهور في مراكز التسوق. ويمكن متابعتهما في ماي سيتي سنتر البرشا، سيتي سنتر معيصم، سيركل مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، نخيل مول، ميركاتو، ابن بطوطة مول، دبي فستيفال بلازا، دبي فستيفال سيتي مول، مول الإمارات، ذا آوتلت فيليدج، والخوانيج ووك من 9 حتى 17 يوليو.

تسوق وسحوبات وجوائز

يمكن للمتسوقين في الواحة مول خلال عيد الأضحى المبارك الاستمتاع بالمبيعات والتخفيضات التي تصل إلى 75%. كما يمكن للمتسوقين الدخول في السحب عند إنفاق مبلغ لا يقل عن 200 درهم في أي متجر داخل المول للحصول على فرصة لربح مليونير نقطة شكراً. وسيتم إخطار الفائزين من خلال أرقام الهواتف أو رسائل البريد الإلكتروني.

وسيشهد العرض الترويجي 6thStreet.com x Club Apparel I 24x7 I DSS وقيمة الضريبة علينا، عروضاً رائعة على العلامات التجارية التابعة لكلوب أباريل، والتي تقدم للمتسوقين فرصة توفير المزيد خلال فترة مفاجآت صيف دبي مع تغطية تكلفة ضريبة القيمة المضافة من قبل كلوب أباريل وذلك حتى 10 يوليو. ويمكن ربح 100000 درهم من نقاط كلوب أباريل على مدار الأسبوع، حيث سيحصل 24 متسوقاً على 1250 نقطة من كلوب أباريل (بقيمة 1250 درهماً)، وسيكون لدى 7 متسوقين محظوظين الفرصة للفوز بـ 10000 نقطة كلوب أباريل (بقيمة 10000 درهم). ويمكن للمتسوقين الاستفادة من هذا العرض المتاح في المتاجر، وأيضاً على مدار 24 ساعة يومياً عبر الإنترنت على www.6thstreet.com.

وستمنح عروض مليونير شير الخاصة بمفاجآت صيف دبي للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في مراكز ماجد الفطيم بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم فرصة للفوز أسبوعياً بمليون نقطة شير.

مليونير

وسيحظى واحد من الزوار بفرصة أن يصبح مليونيراً عند إنفاق 500 درهم أو أكثر في دبي مول، حيث يمكن لكل متسوق المشاركة في السحب للفوز بأكبر صفقة لهذا العام - جائزة نقدية قدرها مليون درهم إماراتي. حيث يستمر العرض حتى 4 سبتمبر مع ثمانية سحوبات أسبوعية للفوز ببطاقات هدايا إعمار بقيمة 25000 درهم، وفي الأسبوع الأخير من الحملة سيكون هناك فائز واحد بمبلغ مليون درهم نقداً.

ومع كل إنفاق لمبلغ 300 درهم أو أكثر في أي من متاجر البيع بالتجزئة في دبي فستيفال سيتي مول، يمكن الحصول على فرصة مجانية للعب في ويننغ دووم، والفوز ببطاقات هدايا دبي فستيفال سيتي مول التي تصل إلى 20000 درهم كل أسبوع، لكل عميل.

ساعات

ولا يمكن تفويت معرض أسبوع ساعات أوميغا في مول الإمارات خلال مفاجآت صيف دبي في الفترة من 1 حتى 10 يوليو. فمع كل عملية شراء من المعرض أو من متجر «ريفولي برستيج» سوف تسنح لهم الفرصة بالدخول في السحب. سيحصل 24 فائزاً محظوظاً على قسائم هدايا بقيمة 5.000 لكل منهم، بحيث سيتم اختيار فائزين اثنين خلال أيام الأسبوع، وثلاثة فائزين في كل عطلة نهاية الأسبوع خلال المعرض. وسيفوز شخص محظوظ بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن ساعة أوميغا بقيمة 30.000 درهم.

اربح الكثير مع سحوبات Save More When You Shop More التي تقدمها متاجر 1915 من صديقي وأولاده حتى 4 سبتمبر، حيث سيحصل المتسوقون الذين يشترون ساعة أو قطعة اكسسوارات على تخفيضات بنسبة 25%، و30% عند شراء منتجين أو أكثر.

سحوبات

ويمكن للمتسوقين الحصول على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 10000 درهم يومياً خلال السحوبات التي ستقام في فترة أيام عيد الأضحى المبارك على مدار 3 أيام، حيث سيقدم أكثر من 20 مركز تسوق في دبي 46 جائزة بقيمة إجمالية قدرها 200000 درهم. وسيتم إجراء 3 سحوبات مختلفة يومياً، تتضمن 3 فئات، وهي فئة السحب الأزرق لربح جوائز نقدية بقيمة 3000 درهم عند إنفاق ما لا يقل عن 100 درهم، وفئة السحب الأحمر لربح جائزة نقدية بقيمة 5000 درهم عند إنفاق 250 درهماً، وفئة السحب الصفر لربح جائزة نقدية بقيمة 10000 درهم وذلك عند إنفاق 350 درهماً أو أكثر. كما ويمكن أيضاً لجميع العملاء المشاركين في سحوبات عيد الأضحى الدخول في سحب مفاجآت صيف دبي لمزيد من فرص الربح، والذي سيقام بتاريخ 17 يوليو.

ويمكنك المشاركة في جائزة عيد الأضحى الكبرى حصرياً على الموقع الإلكتروني www.idealz.com للحصول على فرصة لربح 1000000 درهم نقداً عند إنفاقك 50 درهماً على الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق Idealz على الهاتف المحمول. واحتفالاً باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، تمنح Idealz أيضاً المتسوقين من المواطنين والمقيمين والزوار فرصة للفوز بمليون ميل سكاي واردز بالشراكة مع طيران الإمارات سكاي واردز، ذلك بالإضافة إلى سيارة تسلا موديل Y الجديدة كلياً، وشقة سكنية في دبي، وجوائز نقدية بقيمة 100.000 درهم و250.000 درهم و500.000 درهم، من بين مجموعة من الجوائز الأخرى.

أنشطة مراكز التسوق

لا تفوّت مشاهدة فيلم Minions الجديد - The Rise of Gru، الذي يُعرض في صالات سينما VOX في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة. ويمكن للعائلات حضور فعالية Minions City في مول الإمارات حتى 17 يوليو.

وعند تناول العشاء في فود سنترال في سيتي سنتر ديرة في عيد الأضحى يمكن الحصول على 100 نقطة شير - أي ما يعادل 25% استرداد نقدي. وفي الفترة من 9 حتى 12 يوليو، يمكن الاختيار من بين 15 مطعماً تتميز بمزيج من المأكولات المختلفة والمطاعم المبتكرة والأطعمة المتخصصة.

وليس هناك مكان أفضل للتغلب على حرارة الجو من حلبة التزلج على الجليد في سبورت سوسايتي في مردف في عيد الأضحى، مع أنشطة مجانية للأطفال في عطلة نهاية الأسبوع.

عروض المطاعم

وبمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاقة «مفاجآت الصيف»، سيكون الاحتفال بعيد الأضحى أكثر روعة مع العائلة والأصدقاء، حيث يمكن الاستمتاع بعروض الطعام الحصرية، والفعاليات المبهرة، والعديد من التجارب التي لا تفوّت في 37 مطعماً مشاركاً في «وليمة عيد الأضحى» من 9 حتى 12 يوليو.

وهذا هو العام الثاني لفعالية «وليمة عيد الأضحى» التي تقام على مستوى المدينة، وهي مثالية للأصدقاء والعائلات الذين يجتمعون معاً للاحتفال بعطلة العيد والاسترخاء مع وجبات الطعام الرائعة والفاخرة. وقد خصصت نخبة من أرقى المطاعم وأكثرها شهرة في المدينة قوائم طعام شهية مصممة لمشاركة مذاق الأطباق المميزة وعروض الذواقة. ومع الحجز المسبق، يمكن الاستفادة من أفضل عروض مطاعم دبي خلال أيام عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو.

«عالم مدهش»

يضم «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي الكثير من المرح والاحتفالات العائلية في عيد الأضحى. وتقدم أكبر مدينة ترفيهية تعليمية داخلية في المنطقة للعائلات والأطفال برنامجاً حافلاً بالتجارب والألعاب والعروض والمسابقات وورش التعلم على مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع في أربع قاعات، إضافة إلى ساحة في مركز دبي التجاري العالمي. وتشمل مناطق الجذب الجديدة لهذا الصيف «الشتاء في مدهش»؛ عالم من المغامرات والثلج وكل ما يميز الشتاء مع حديقة ثلجية صغيرة، وملعب قابل للنفخ ومغامرات تفاعلية وعروض.

وكذلك يمكن مشاهدة مدهش ودانة وهما يتألقان في 4 عروض يومية على مسرح مدهش، المفتوح يومياً من 1 ظهراً حتى 10 مساءً. وأيضاً يمكن للأطفال اللعب في حفرة عملاقة مليئة بـ 80 ألف كرة ملونة، أو خوض تحدي iBattle، أو مسار عقبات قابل للنفخ، أو مناطق ألعاب الصغار، قبل تناول الطعام في واحدة من 20 تجربة مطاعم. وتبث قناة سما دبي يومياً من عالم مدهش، حيث تتضاعف جوائزها اليومية المكونة من 40 جائزة خلال إجازة العيد وعطلات نهاية الأسبوع.

و«عالم مدهش» مفتوح طوال أيام الأسبوع خلال فصل الصيف، بما في ذلك عطلة العيد. وساعات العمل من الجمعة إلى الأحد من 10 صباحاً إلى 12 صباحاً، ومن الاثنين إلى الخميس من 10 صباحاً إلى 10 مساءً. ويحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على تخفيضات خاصة عند شراء بطاقات اللعب.

عروض مميزة

يمكن الاستفادة من عروض الفنادق المميزة خلال العيد لقضاء عطلة رائعة، حيث تقدم فنادق إيبيس ون سنترال، وإيبيس مركز دبي التجاري العالمي، وغراند كوزوموبوليتان في البرشاء، ونوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي أسعاراً مخفضة، في حين يقدم فندق ماريوت الجداف وجبة إفطار لشخصين، وكذلك المغادرة لوقت متأخر. وهناك فندق كراون بلازا دبي على شارع الشيخ زايد الذي يعد مقصداً مثالياً للعائلات، ويقدم عروضاً خاصة. كما يقدم فندق «ذا اتش دبي» عروضاً تشمل غرف الديلوكس، والأجنحة التنفيذية.

ويتضمن ذلك حصول الضيوف على وجبات إفطار مجانية في أي إقامات حتى 12 يوليو. ويمكن للزوار الاستمتاع أيضاً بـ11 منفذاً لتناول الطعام والترفيه. فإذا كان بصحبتك طفلين دون سن 12 عاماً، فيمكنهم تناول الطعام مجاناً. وفي فندق بارك ريجيس كريس كين بالقرب من «برجمان» في بر دبي، يمكن الحصول على خفض 33 % على الإقامة خلال أيام العيد، مع منح رصيد فندقي يساوي سعر الغرفة.

