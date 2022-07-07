3 أيام تخفيضات بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت أمس بمختلف مراكز التسوق والمتاجر في إمارة الشارقة «حملة التخفيضات الكبرى» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار ثلاثة أيام ضمن مفاجآت «عروض صيف الشارقة 2022»، أحد أهم مواسم التسوق والترفيه التي تشهدها الإمارة على مدار العام.

وتشهد الحملة التي تستمر حتى نهاية يوم 8 يوليو وتتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، مشاركة واسعة من أشهر العلامات التجارية التي تقدم للمتسوقين من سكان الشارقة وزوارها تخفيضات تصل إلى 80% على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والأدوات المنزلية، والكثير من المنتجات الأخرى التي تقدمها المحلات ومراكز التسوق المشاركة في الحدث على مستوى الإمارة.

وتعد هذه الفعالية من الأحداث المرتقبة التي ينتظرها المتسوقون سنوياً لاغتنام الفرصة والتمتع بالمزايا الاستثنائية التي توفرها من العروض المميزة ما بين التخفيضات المذهلة، والمكافآت، والجوائز القيمة، إلى جانب الصفقات الرائعة على أرقى العلامات التجارية المحلية والعالمية المفضلة لديهم، وغيرها الكثير من المفاجآت التي تسهم في تعزيز مكانة الشارقة وجهة رائدة للسياحة والتسوق.

أجمل هدية

وقال إبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية المنسق العام لعروض صيف الشارقة: حملة التخفيضات الكبرى تعد أجمل هدية تقدمها غرفة الشارقة لسكان الإمارة وزوارها احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، بهدف إسعادهم ورسم البسمة على وجوههم، من خلال إتاحة الفرصة لهم لعيش تجربة تسوق مثالية مليئة بالبهجة والخيارات المفضلة وبأفضل الأسعار، كما تندرج هذه الحملة في إطار حرص الغرفة على دعم شركائها في قطاع التجزئة.

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