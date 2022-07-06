«إيروس» توقع اتفاقية شراكةً في دولة الإمارات العربية المتحدة مع «جونسون كونترولز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إيروس (Eros)، إحدى شركات التجزئة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية مع شركة «جونسون كونترولز إنترناشونال ذ.م.م» (Johnson Controls International L.L.C)، لتوزيع مكيفات يورك المنزلية عبر سوق التجزئة في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوقعات بنمو سوق مكيفات الهواء في الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 6.1٪ بحلول نهاية عام 2022. بموجب هذه الشراكة، ستتمكن شركة «إيروس» من بيع مكيفات يورك المنزلية في سوق التجزئة وتقديم خدمة ما بعد البيع لـتعزيز حضور علامة يورك التجارية في المنطقة.

تتميز مجموعة مكيفات هواء يورك المنزلية بتصميم أنيق وسعات مختلفة تتناسب مع مجموعة متنوعة من المساحات المنزلية والمكتبية. وتأتي أحدث أجهزة التكييف التي تتميز بكفاءتها العالية في توفير الطاقة، مع مجموعة واسعة من الميزات، كتدفق الهواء لمسافات طويلة، التبريد التوربيني، وتدفق الهواء ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال محمد بدري، مدير في شركة «إيروس»: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع «جونسون كونترولز إنترناشونال»، وبأن نكون الموزع المعتمد لمكيفات الهواء المنزلية للشركة في دولة الإمارات. وتعتبر يورك من العلامات التجارية العالمية، التي تتميز بمجموعة واسعة من المنتجات ونحن على يقين بأن هذه الشراكة ستعزز من محفظتنا المتنامية والمتنوعة».

وأضاف بدري: «تعتبر «إيروس» من العلامات التجارية الرائدة التي توفر أجهزة إلكترونية عالية الجودة وموفرة للطاقة. ونتطلع من خلال شراكتنا مع «جونسون كونترولز أن نكون قيمة مضافة إلى العلامة التجارية «يورك»، من خلال الأسواق الواسعة التي نتواجد بها، إلى جانب إمكاناتنا في خدمة قبل وبعد البيع».

من جانبه، قال أحمد عقل، مدير عام في شركة «جونسون كونترولز الشرق الأوسط وأفريقيا»: «يشهد قطاع مكيفات الهواء المنزلية نمواً كبيراً؛ مع ازدياد الطلب على مكيفات الهواء ذات الكفاءة العالية في المنازل والمكاتب، وذلك بسبب الطقس الحار والظروف الجوية القاسية. وتعتبر «إيروس» علامة تجارية رائدة وموثوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز حضورنا، وتوسيع نطاق تواجد منتجاتنا في قطاع البيع بالتجزئة من خلال شبكتهم الواسعة وقنوات التوزيع الخاصة بهم».

وستتوفر مكيفات يورك المنزلية عبر جميع منافذ البيع بالتجزئة والقنوات الإلكترونية التابعة لشركة «إيروس» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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