أجواء احتفالية في «نخلة جميرا» احتفاء بحلول عيد الأضحى

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعم وجهات «نخلة جميرا» الروح الاحتفالية والعروض الحصرية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يمكن لأفراد العائلة والأصدقاء الاستمتاع بأوقاتهم في «نخيل مول» و«ذا ڤيو آت ذا بالم» و«ذي بوينت» و«بالم ويست بيتش» و«كلوب فيستا ماري».

وبإمكان زوار «نخلة جميرا» أن يستهلّوا عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بجولة فوق سطح «نخيل مول»، والاستمتاع بمشاهدة المعرض الفني الكوري «كي آرت» الحصري والفريد من نوعه، حيث يستعرض مجموعة من اللوحات المميزة، التي تعود للفنانين الكوريين سون جين هيونغ وكيم جونغ سوك، اللذين يتمتعان بشهرة عالمية واسعة النطاق. وتستضيف «القبة الكريستالية» هذا الحدث، الذي يكشف عن رؤيتهما الفنية المتنوعة المُستقاة من المناظر الطبيعية الباهرة، والتي تعبّر عنها اللوحات الزيتية الرائعة. ويفتح هذا المعرض أبوابه أمام الزوار لغاية 22 يوليو من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساء.

وتُستكمل الرحلة المشوّقة بالصعود إلى قمة برج «ذا بالم تاور»، حيث تتربع منصة المشاهدة «ذا ڤيو آت ذا بالم» التابعة لشركة «نخيل»، والتي تتميّز بمجال رؤية بزاوية 360 والاستمتاع بالمناظر الخلّابة لـ«نخلة جميرا»، وأفق دبي والخليج العربي، ولا يمكن أن تنتهي هذه الزيارة من دون تسلّق «ذا نيكست ليڤيل» المتميّزة بإطلالاتها البانورامية على نخلة جميرا والخالية من أي حواجز تعوق النظر برفقة الأصدقاء وأفراد العائلة، وعيش أجمل لحظة غروب أشعة الشمس المذهلة، خلال هذا العيد المبارك. ويفتح هذا المعلم أبوابه أمام الزوار من الساعة 9 صباحاً ولغاية 10 ليلاً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

وبالنسبة للباحثين عن قضاء يوم رائع على الشاطئ، فهناك «ذا كلوب»، حيث يمكنهم عيش تجربة نادٍ شاطئي، نجح «بالم ويست بيتش» في إعادة صياغتها بحلة جديدة عبر التجول بين 7 أحواض سباحة متصلة والنفاذ حصرياً إلى شاطئ خاص يتميّز بالهدوء والسكينة. وبإمكان الزوار أيضاً الاختيار من بين ثلاثة مفاهيم مخصصة لتناول المأكولات والمشروبات: «سان بيتش»، الذي يتميّز بتقديم لائحة مأكولات مستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، و«إيفا بيتش هاوس» بطابعه الأنيق على طراز تولوم البوهيمي ومطعم ومطبخ «بلايا» بالطابع البيروفي.

وتكتمل رحلة الزوار إلى «نخلة جميرا» بزيارة مجموعة متنوعة من المطاعم، حيث يمكنهم تناول أشهى الأطباق والاستفادة من العروض الاستثنائية على المأكولات التي تقدمها على مدار الأسبوع في «ذي بوينت» و«بالم ويست بيتش» و«كلوب فيستا ماري». وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن الزوار مدعوون للاستمتاع بعروض النافورة المصممة بشكل مذهل في «ذي بوينت»، حيث تتمايل أعمدة المياه فيها على أنغام أغنيات «Jailhouse Rock» للفنان إلفيس برسلي، و«I Just Can’t Wait to be King» (أنا فقط لا أستطيع الانتظار لأكون ملكاً) المأخوذة من فيلم الأسد الملك (The Lion King) وغيرها من الألحان الشهيرة، بالإضافة إلى الانخراط في لعبة «بادل» في«بادل بارك» أو استكشاف بحر العرب في رحلة بالطوف مع«كوستا أزورا»، كما سيحظى الأطفال بحصتهم من اللهو بقضاء يوم ملئ بالمرح في «تشيكي مانكيز».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز