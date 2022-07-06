ألباغو العقارية تطلق ثاني فللها الفاخرة في صف المليارديرات بنخلة جميرا

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة ألباغو العقارية اكتمال ثاني فللها الفاخرة سيريني فيرسانتي في صف المليارديرات على السعفة جي من نخلة جميرا بدبي، بعد النجاح اللافت لفيلتها الأولى.

وقال مراد أييلديز مؤسس مجموعة ألباغو العقارية ورضوان أييلديز نائب رئيس مجلس الإدارة: يأتي اكتمال فيلتنا الفاخرة الثانية سيريني فيرسانتي، في إطار مساعينا المتواصلة لتزويد المشترين بأعلى المعايير لدعم جهود دولة الإمارات لتصبح الوجهة المفضلة لأصحاب الملاءات المالية العالية.

وتمتد الفيلا على مساحة 16 ألف قدم مربعة بمساحة داخلية تعادل 17 ألف قدم مربعة تتوزع على أربعة طوابق تشمل القبو والطابق الأرضي والأول والثاني، وتضم 6 غرف نوم و10 حمامات وقاعة سينما خاصة مع حوض سباحة متماهٍ مع الأفق ونادياً رياضياً حديثاً وتراساً واسعاً ومساحة مخصصة للشواء، فضلاً عن مرآب تحت الأرض يتسع لثماني سيارات ويُعد ميزة حصرية ضمن فلل ألباغو العقارية في صف المليارديرات في نخلة جميرا.

وتمزج سيريني فيرسانتي مفردات الحداثة والراحة والهدوء وسط واحدة من أشهر الجزر الاصطناعية في العالم، وتتيح مساحات المعيشة المفتوحة في الفيلا الاستمتاع بإطلالات رائعة على المياه الصافية للخليج العربي. ومن المتوقع أن تسلّم الشركة 6 فلل من توقيعها بحلول نهاية العام، بما يتناسب مع المتطلبات الفاخرة لعملائها في دبي.

وأطلقت ألباغو العقارية أول فللها الفاخرة ريفا ديل لوسو في يونيو، والتي لاقت أصداءً إيجابية وإقبالاً واسعاً من المشترين، بفضل موقعها المتميز على الواجهة البحرية ومساحتها الداخلية التي تعادل 14 ألف قدم مربعة على السعفة جي في نخلة جميرا.

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