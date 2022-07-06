شراكة بين «هلب أي جي» و«كريبل» لتعزيز أمن البيانات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «هلب أي جي»، ذراع الأمن السيبراني التابع لشركة e& enterprise (المعروفة سابقاً باسم اتصالات ديجيتال)، عن إبرام شراكة مع «كريبل» (Cribl)، الشركة المتخصصة في نظم إمكانية المراقبة وتدفقات البيانات الموحّدة. وستُمكن هذه الشراكة عملاء «هلب أي جي» في دولة الإمارات والسعودية من اعتماد أدوات فعالة من حيث التكلفة لإدارة تدفق البيانات وتحقيق كفاءة أعلى في التفسير الآمن للبيانات عبر مختلف الخدمات.

وازدادت الحاجة إلى توصيل البيانات الصحيحة إلى الموقع المناسب وبالنسق الملائم عبر حلول تتوافق مع الغاية المطلوبة منها بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية، ولاسيما في مجال أمن البيانات، إذ تشهد كمية البيانات في مراكز العمليات الأمنية (SOC) نمواً بوتيرة غير مسبوقة وتواجه بالتالي الموازنات المخصصة للبيانات صعوبة في مواكبة ذلك.

وستستفيد الشراكة المبرمة بين «هلب أي جي» و«كريبل» من الخبرة الهائلة التي تتمتّع بها كلتا الشركتين من أجل تحسين دقة البيانات في تعقب التهديدات وتحقيق الامتثال من خلال تكنولوجيا التوجيه الذكية. وعبر مجموعة منتجاتها الأساسية الثلاثة، سوف تدعم «كريبل» المهمة التي أخذتها «هلب أي جي» على عاتقها بالحرص على منح العملاء في الإمارات والسعودية الرصد الأسرع لأي خطر أمني عبر تدفق البيانات المُدار، مع منحهم خدمات الأمن المُدارة (MSS) الأكثر كفاءة وفعالية في الوقت عينه.

وقال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في «هلب أي جي»: نتعاون مع «كريبل» في إطار مهمتنا لجعل أدوات إدارة تدفق البيانات أكثر كفاءة وبيانات إمكانية المراقبة أكثر أماناً، مع الحد بشكل ملحوظ من التكلفة المترتبة على عملائنا في المنطقة لإدارة هذه البيانات. ومن شأن حلول «كريبل» المعدلة حسب الطلب في مجال تحليلات البيانات الكبيرة أن تمنح عملاءنا المزيد من الرؤية والتحكم مع رفع مستوى القيمة التي تمنحها خدمات «هلب أي جي» الحالية إلى أقصى حد، فتصبح إمكانية المراقبة أكثر نفعاً وربحاً لهم.

وقال هاش شودهوري، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «كريبل»: تضيف اتفاقيتنا مع «هلب أي جي» قيمة لعروضها الإجمالية عبر جعل بيانات المورد والعميل أكثر أماناً وأسهل تفسيراً بأكثر الطرق كفاءة. ويسرنا من خلال هذه الفرصة أن نقدم خدماتنا لمجموعة متنامية من العملاء والشركات في الإمارات والسعودية.

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