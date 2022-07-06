الاتحاد للطيران تعلن عن مجموعتها الأولى من الرموز غير القابلة للاستبدال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الاتحاد للطيران عن الإطلاق المرتقب لأول مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، والتي تحمل اسم «EY-ZERO1». وتضم السلسلة 10 نماذج لطائرات ثلاثية الأبعاد بتفاصيل عالية الدقة، تحمل كل منها كسوة أو طلاء مختلفاً لهياكل طائرات الاتحاد للطيران بوينغ 787 دريملاينر. ويبلغ العدد الإجمالي لتشكيلة التذكارات المحدودة، 2003 تذكارات ترمز إلى العام الذي تأسست فيه الاتحاد للطيران، وستطرح للبيع تمام الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات بتاريخ 21 يوليو. وتضم المقتنيات التذكارية طائرة الاتحاد التي تحمل ألوان طلاء مانشستر سيتي لكرة القدم، وطائرة غرينلاينر.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: إننا في غاية السعادة بإطلاق أول مجموعة «EY ZERO» من الرموز غير القابلة للاستبدال، والتي لن تمنح محبي جمع المقتنيات وعشاق الطيران والمسافرين عملاً فنيًا فريدًا من نوعه وحسب، بل ستعود إليهم بفوائد كثيرة ملموسة على صعيد نمط الحياة والسفر مع الاتحاد للطيران. وتعتبر الرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها من تقنيات الميتافيرس ثورة على صعيد الاقتصاد الرقمي، ونحن فخورون بانضمامنا لأوائل شركات الطيران العالمية، في البحث واستكشاف ما يمكن أن تتيحه مثل هذه الميزة الجديدة لعملائنا.

وبمجرّد شراء واحدة من هذه الرموز غير القابلة للاستبدال يحصل الشاري على عضوية من الفئة الفضية في برنامج ولاء المسافرين ضيف الاتحاد لعام كامل، مع إمكانية فوز 10 أشخاص من حملة الرموز غير القابلة للاستبدال بتذاكر طائرات مجانية مع الاتحاد للطيران. كما يحظى مقتنو هذه الرموز على أولوية الوصول المسبق للتشكيلة المقبلة من الرموز غير القابلة للاستبدال والميتافيرس المستقبلية المخطط لها من قبل الشركة بوصفها جزءاً من استراتيجيتها Web3.

واحتفاءً بالتشكيلة الجديدة، ستقدم الاتحاد للطيران هدايا هي عبارة عن 20 من الرموز غير القابلة للاستبدال للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل المسبق عبر الموقع etihad.com/zero1 بحلول 16 يوليو. وستقدر قيمة كل رمز بمبلغ 349 دولاراً، إضافة للضريبة عبر الموقع etihad.arcube.io، ويُغلق باب البيع في 18 أغسطس في تمام الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المحلي للإمارات. والرموز غير القابلة للاستبدال ستكون متوافرة للشراء أيضاً عبر متجر مكافآت ضيف الاتحاد، ما يعني أن السبعين مليون عضو من أعضاء برنامج ضيف الاتحاد سيتمكنون من استبدال أميالهم مقابل تلك الرموز.

وسيتم سك مجموعة EY-ZERO1 على بلوك تشين بوليغون/Polygon لكفاءة الوقود، وستتعاون الاتحاد للطيران مع Aerial لتتبع الانبعاثات الكربونية للرموز غير القابلة للاستبدال. وبهدف تعويض البصمة الكربونية لهذا المشروع بأكمله، ستخصص الشركة كافة إيرادات المجموعة لشراء وقود الطيران المستدام لعام 2022.

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