دبي مركز عالمي لابتكار وترويج العطور

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

«صناعة العطور فنٌ لا يتقنه إلا أصحاب الاختصاص، ولأن العطر كان ولا يزال يستحوذ على قلوب الناس الذين تختلف أذواقهم في نوعيته المفضّلة لديهم، فإنه بات مقروناً بعلامات تجارية يميّز بعضها بعضاً». بهذه الكلمات استهلت ليلى أوبرماير، مدير المبيعات في «إيبيرتشيم» حديثها إلى «البيان»، حيث أكدت أن العطور ذات الجودة العالية لها مقومات لا تحيد عنها، مشيرة إلى أن دبي باتت مركزاً مهماً لترويج هذا المنتج العالمي، وبيئة مثالية للابتكار؛ والدليل تواجد أقوى 10 شركات عالمية في العطور لها في الإمارة.

ما أحدث الظواهر التصنيعية حالياً في قطاع العطور؟

خلطة من الروائح الأوروبية، مثل الحوامض والزهور والخُزامى ومع الروائح القيمة التي تأتي من هذه المنطقة مثل المسك وعبق الجلود الطبيعية والورد وبالتأكيد الرائحة التي يحبها الجميع هي العود.

كيف تلعب دبي دوراً في صناعة العطور العالمية؟

العطور المخلّطة في الغالب هي ابتكار صنع في دبي، حيث إن أقوى 10 شركات عالمية في العطور لها مقار هنا، فالظواهر اليوم تخرج من دبي إلى الأسواق العالمية. ما يظهر تأثير الابتكار في الإمارة على أسواق عالمية مثل البريطاني والأمريكي. فعلى سبيل المثال متاجر «هارودز» الشهيرة تشتري الكثير من هذه الخلطات، التي يطلق عليها تقنياً اسم «نيش».

الكثير من الشباب الإماراتي والعربي يرغبون بإطلاق عطورهم الخاصة؛ ما النصيحة؟

هناك منظمة عالمية لمراقبة تصنيع العطور هي اسمها «إيفرا» تحدد درجة التكثيف في العطر، فإذا أردت أن تبيع عطرك في الشرق الأوسط، ليس بالضرورة أن تخضع لمعاييرها، ولكن إن أردت التصدير لأوروبا والولايات المتحدة، فعليك التأكد من ملاءمتها. «إيفرا» تفرض تركيزاً لا يتجاوز 22% للمادة الأصلية في العطر، وهي نسبة تزيد كثيراً في العطور المحلية.

ما «الترند» الجديد الذي يسعى إليه مبتاعو العطور؟

من الدارج أن نسمع الآن عبارة «عطر صديق للبيئة»! باعتقادي هناك خلط، فالمقصود هو «عطر طبيعي». علينا أن نتذكر أن بعض المواد الزيتية الطبيعية تتسبب بحساسيات للجلد، ويجب أن تكون المواد «معقمة» جيداً، مفهوم «الصديق للبيئة» ينطبق أكثر على المنظفات مقارنة بالعطور.

ما دافعكِ الشخصي للتواجد في دبي؟

مقرنا في إسبانيا، وأنا أحب التواجد بدبي كونها بيئة ابتكار، وبوسعي أن أصمم شيئاً مختلفاً عمّا لدى الآخرين.

مدير المبيعات في «إيبيرتشيم»

دبي مركز عالمي لابتكار وترويج العطور

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز