الهيئة العامة للطيران المدني تنظم الدورة الأولى في طب الطيران بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بإدارة الخدمات التجارية للهيئة «آي آكت»، الدورة الأولى في طب الطيران، والتي تهدف إلى توسيع مجال طب الطيران في دولة الإمارات، استمراراً منها في التطوير والالتزام الدائم بهدف الارتقاء بقاعدة أطباء الطيران.

وتضمنت الدورة محاضرات افتراضية وحضورية وزيارات ميدانية إلى العديد من شركات الطيران ومطارات الدولة. والدورة تتيح للطبيب بعد إتمامها واجتياز الاختبارات اللازمة أن يصبح فاحص طب طيران معتمداً ومرخصاً من قبل الهيئة العامة للطيران المدني. وبناء على نظرة الهيئة للمستقبل ومعرفتها باحتياج سوق العمل ابتكرت استراتيجيات وأفكاراً جديدة تم العمل عليها بشكل تدريجي.

وأثنى سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، على النجاح الذي حققته الدورة. وقال: فخورون بإعداد هذه الدورة التدريبية في طب الطيران التي تعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط. وتعتبر بالغة الأهمية في تطوير الكادر الطبي والأنظمة واللوائح التي ستساهم في رفع مستوى طب الطيران على الصعيدين المحلي والدولي. وشكر كل من شارك في إنجاح هذه الدورة، بدءاً بالشركات التي أتاحت للمشاركين الفرصة بحضور الزيارات الميدانية: أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين (إفتا)، دبي لخدمات الملاحة الجوية (مطار آل مكتوم) وكلية الإمارات لتدريب الطيارين.

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