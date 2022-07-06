مركز دبي للسلع المتعددة يعلن الانتهاء من أعمال تركيب واجهات برج أبتاون تاور

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، الانتهاء من أعمال تركيب الواجهات الزجاجية في برج أبتاون تاور بالكامل، مما يُعد إنجازاً آخر يُضاف إلى مسيرة تشييد هذا المشروع الأحدث في إمارة دبي، والذي من المقرر إنجاز أعماله الإنشائية وتسليمه في الربع الأخير من 2022.

وشهدت أعمال الواجهات استخدام إجمالي 8542 لوحاً زجاجياً على البرج البالغ طوله 340 متراً، وهو أول برج من أصل برجين شاهقي الارتفاع في منطقة أبتاون دبي. وقد أحرزت أعمال تركيب واجهات البرج، التي بدأت في أغسطس 2020، تقدماً بوتيرة متسارعة عقب اكتمال المكوّنات الهيكلية في وقت سابق من العام الجاري. وقد نجح فريق المشروع، في ذروة مستوياته الإنتاجية، في أن ينجز تركيب واجهة طابق بأكمله على مدار يومين، بما يعادل تركيب 70 لوحاً زجاجياً يومياً.

وينتهج هذا المشروع رؤية بناء وتصميم متكاملة، حيث تم وضع تصورات وتصاميم واجهات برج أبتاون تاور وتركيبها بالاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة مثل تطوير التصاميم بتقنية ثلاثية الأبعاد وأنظمة التتبع الرقمي. ويلتزم المشروع بتطبيق أعلى المعايير المعمارية المبتكرة، مما ساهم في تعزيز أوجه الكفاءة والجوّدة، وبالتالي إنجاز أعمال تركيب الواجهات وفقاً للجدول الزمني المحدد للمشروع.

وتم إنجاز أعمال تركيب واجهات برج أبتاون تاور بالكامل على مدار أكثر من 17 مليون ساعة عمل من دون توقف بسبب الإصابة، مما يُعد شاهداً قوياً على التزام فريق عمل المشروع بحماية سلامة كافة أفراد فريق العمل في المشروع وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان مع إدارة كافة المخاطر المحتملة في المشروع بفعالية وكفاءة عالية.

وتولت تصميم البرج شركة الهندسة المعمارية «أدريان سميث آند غوردون جيل آركيتكتشر». ويحاكي تصميمُ البرج بَريقَ الألماس من خلال واجهته الزجاجية الأمامية التي ينفذ منها الضوء الطبيعي إلى المساحات الداخلية، وتمنع في الوقت نفسه نفاذ أشعة الشمس القاسية.

ويتوافق برج أبتاون مع التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وسيضم 188 غرفةً وجناحاً فندقياً فاخراً ومطاعم حصرية ومراكز صحية ومرافق مؤتمرات شاملة ومكاتب من الدرجة الأولى بمساحات عالية الكفاءة و229 وحدة سكنية. وشهدت المساحات المكتبية التجارية إقبالاً واهتماماً كبيرين، حيث تم بالفعل تأجير جزء كبير بالفعل قبل إنجاز المشروع في الربع الأخير من العام الجاري.

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