مايكروسوفت تعيّن نعيم يزبك مديراً عاماً في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مايكروسوفت تعيين نعيم يزبك في منصب المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، ليخلف بذلك المدير السابق سيّد حشيش الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2016.

وشغل يزبك منصب المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات والشركاء لدى مايكروسوفت الإمارات منذ عام 2016، حيث تولى قيادة جهود الشركة لتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات في منطقة الخليج، بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع أبرز العملاء والشركاء. ويتعاون يزبك في منصبه الجديد مع فرق مايكروسوفت في دولة الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا لمواصلة مسيرة نمو الشركة على الصعيد المحلي، فضلاً عن دعم أجندة التحول الرقمي الوطنية لدولة الإمارات.

وقال نعيم يزبك: تشرفت باختياري لقيادة فريق مايكروسوفت المتميز في الإمارات بعد أن كنت جزءاً منه على مدى السنوات الخمس الماضية. وتتجلى مهمتنا في مايكروسوفت في الاستفادة من الفرص القائمة ولعب دور محوري في تحقيق الطموحات الرائدة للإمارات، وأتطلع لمواصلة النجاحات التي حققناها خلال السنوات الماضية وتمكين عملائنا وشركائنا في الإمارات من خلال الابتكارات التكنولوجية.

وقال سيّد حشيش: يسرني أنني أسهمت في نجاحات الشركة في تسريع تطوير الابتكارات الآمنة وتنمية المهارات في المنطقة. وأتطلع لمتابعة نجاحات مايكروسوفت المستقبلية في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز