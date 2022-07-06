«إينوك» تطلق محطة خدمة متنقّلة في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إينوك إطلاق أحدث محطات الخدمة المتنقلة ضمن شبكتها، وذلك في منطقة دبي الجنوب، التي تمثّل مدينة متكاملة تتضمن 8 مناطق فرعية تمتد على مساحة 145 كيلو متراً مربعاً تقريباً، حيث ستقدم المحطة الجديدة للعملاء خدمات التزود بالوقود السهلة والمريحة.

وتحتل المحطة الجديدة موقعاً استراتيجياً يلبّي احتياجات التزوّد بالوقود في المنطقة الحرة لدبي الجنوب، التي تعدّ من أضخم المشاريع الحضرية في الإمارات وعلى مقربة من مطار آل مكتوم الدولي ومجمع دبي للاستثمار وجبل علي، وتمنح العملاء في المنطقة أقصى درجات السهولة والراحة للتزوّد بالوقود. وباعتبارها مركزاً عالمياً للنقل ومساهماً رئيساً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، تعد دبي الجنوب منطقة حرة داعمة لتأسيس الأعمال وازدهارها ومجموعة متنوعة من المنازل والشقق السكنية.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تمثل أحدث محطاتنا المتنقلة في دبي الجنوب دلالةً على التزامنا الجاد بدعم اقتصاد دولة الإمارات من خلال تقديم خيارات آمنة وذكية ومستدامة للتزود بالوقود. ولا شك أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به منطقة دبي الجنوب وقربها من مطار آل مكتوم الدولي والمناطق المحيطة به يجعل من المحطة المتنقلة الجديدة إضافة مثالية لشبكتنا مع القدرة على تلبية احتياجات التزود بالوقود للعملاء في هذه المنطقة. وسنواصل في إينوك ضخ الاستثمارات الداعمة للبنية التحتية في الإمارات للوقوف عند احتياجات التزود بالوقود المتنامية في الدولة.

وتضم المحطة ست مضخات وقود تتيح تزويد الوقود على جانبي المحطة، وتوفّر البنزين خصوصي 95، والممتاز 98، إضافة إلى الديزل. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة 70 ألف لتر، ويُمكنها تزويد 1070 سيارة بالوقود يومياً.

ويعتمد تصميم المحطة على أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك صمام لمنع تسرّب الوقود، وأجهزة الإنذار السمعي، ومنافذ منع الضغط وفتحات الطوارئ للجدران الداخلية والخارجية. ويمكن للعملاء استخدام سبل الدفع المختلفة بما فيها منصة الدفع «إينوك باي» ونظام تحديد هوية المركبات (ViP) وتطبيق «دبي الآن»، علاوة على برنامج المكافآت «Yes»، الذي يتيح للعملاء كسب النقاط والمكافآت عند الدفع لقاء الوقود وخدمات السيارات أو شراء المنتجات والبقالة من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات على امتداد شبكة محطات خدمة إينوك.

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