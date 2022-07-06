الإمارات العالمية للألمنيوم تتجه نحو أتمتة رافعات الصهر بالكامل

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عزمها تركيب رافعات علوية آلية متعددة الوظائف في موقعها في جبل علي، فيما يمثل خطوة هامة نحو الأتمتة الكاملة للرافعات المستخدمة في عمليات صهر الألمنيوم، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لعقود قادمة.

وتعمل الشركة على استبدال 16 رافعة مستخدمة منذ 25 عاماً، لتستخدم بدلاً منها 14 رافعة آلية جديدة فقط، تتميز بإمكانية تحديد الموقع تلقائياً، وتمتلك قدرات استشعار متطورة. وستعزز قدرات الرافعات الآلية الجديدة، السلامة والكفاءة التشغيلية. كما ستسهم هذه التقنية في تحقيق أهداف الشركة المستقبلية، والمتمثلة في تشغيل الرافعات عن بُعد من غرفة تحكم مركزية، ثم الانتقال إلى الرافعات الآلية بالكامل.

وتعاقدت الشركة مع مجموعة «Fives»، وهي مجموعة هندسية صناعية فرنسية، لتوريد الرافعات الجديدة. ومن المتوقع تسليم أول رافعة جديدة قبل نهاية عام 2023، مع تشغيل جميع الرافعات الأربع عشرة الجديدة بحلول عام 2025. وتؤدي الرافعات المستخدمة في أعمال خلايا الاختزال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مهام معقدة، تتضمن استبدال الأقطاب الكهربائية الموجبة (الأنود)، واستخراج المعدن المصهور في درجات حرارة، ومستويات مغناطيسية عالية للغاية، فيما يبلغ وزن الرافعة الواحدة أكثر من 100 طن.

وقام عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بجولة مع سيباستيان جوجييه رئيس قسم الألمنيوم في مجموعة Fives، في خطوط إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي، حيث يتم استبدال الرافعات.

وقال عبد الناصر بن كلبان: «تمثل الرافعات الآلية جزءاً مهماً للغاية في عمليات صهر الألمنيوم، وتوفر أتمتتها إمكانات كبيرة لتقليل المخاطر على الأشخاص، وتحسين الكفاءة والتكلفة. ستعزز هذه الرافعات الجديدة إمكانات الأتمتة في خطوط إنتاج الشركة، ونتوقع أن نحقق مزيداً من الأتمتة خلال فترة عمل هذه الرافعات. وتعتبر هذه الرافعات استثماراً طويل المدى في عملياتنا، حيث ترتكز استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة للإمارات العالمية للألمنيوم، على استخدام التقنيات لتحسين كفاءة العمليات، كما ستساعدنا في تعزيز القيمة على مدار العقود القادمة. ولدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكثر من 80 رافعة خاصة بخلايا الاختزال في موقعي جبل علي والطويلة.

وقال سيباستيان جوجييه: تتعاون مجموعتنا مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، منذ بداية إنتاج الألمنيوم في الإمارات في عام 1979، ويسرنا استمرار هذه الثقة من أكبر شركة مُنتجة «للألمنيوم عالي الجودة» في العالم، حيث سنقود معاً مجال أتمتة الرافعات في مصاهر الألمنيوم، من خلال هذه الشراكة.

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