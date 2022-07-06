الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» في المنطقة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تصدرت الإمارات قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، الصادرة عن مجلة فوربس الشرق الأوسط، أمس، حيث جاءت الإمارات على رأس القائمة بـ19 رئيساً تنفيذياً في مقدمتهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وجاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها» العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في المركز الثاني من القائمة فيما احتل المركز الثالث سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

كما جاء في المركز الثامن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وجاء في المركز التاسع سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة وفي المركز الرابع عشر هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لـبنك أبوظبي الأول وفي المركز الثاني والعشرين معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وأكدت «فوربس» أن معالي سلطان الجابر قاد «أدنوك» لتحقيق نجاحات غير مسبوقة تمثلت في طرح ناجح لأربع شركات تابعة لأدنوك في بورصة أبوظبي، وهي «أدنوك للتوزيع» و«أدنوك للحفر»، و«فرتيجلوب» و«بروج»، حيث أصبح الاكتتاب العام الأولي لشركة «بروج» البالغة قيمته 2 مليار دولار أكبر اكتتاب عام في أبوظبي على الإطلاق.

وتتكون قائمة هذا العام لأفضل 100 رئيس تنفيذي في المنطقة من قادة من 26 جنسية، حيث تصدر القائمة أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية.

وكان قطاع الخدمات المصرفية والمالية الأكثر تمثيلاً في القائمة بـ 27 رئيساً تنفيذياً، يليهم ثمانية رؤساء تنفيذيين للاتصالات، وسبعة يرأس كل منهم شركات الطاقة والخدمات اللوجستية، حيث نجحوا مجتمعين في إدارة عائدات تجاوزت تريليون دولار في العام الماضي. وتبلغ قيمة شركاتهم مجتمعةً أكثر من 5 تريليونات دولار. وتلت الإمارات في قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط، مصر، بـ16 قائد أعمال والسعودية بـ15 قائد أعمال، خلال العام الحالي.

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