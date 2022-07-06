سهم «تيكوم» يستحوذ على 75 % من التداولات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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استحوذ سهم «تيكوم» على 75 % من تداولات سوق دبي في أول يوم تداول وأغلق السهم عند 2.44 درهم، مع تداول نحو 159 مليون سهم بقيمة 407.4 ملايين درهم. ويكون السهم بذلك قد استحوذ على نحو 75 % من التداولات وتصدر النشاط في السوق.

وتراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس لليوم الثاني على التوالي، بضغط نزول القطاعات القيادية، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1% مع تراجع قطاعات العقار والبنوك والاستثمار. كما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 9209 نقاط.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1% ليغلق عند 3121 نقطة بضغط نزول أسهم قطاع العقار 0.1%. وتراجع قطاع الاستثمار 1.4% مع نزول «سوق دبي المالي» 3 % و«دبي للاستثمار» 0.9%، بينما صعد «شعاع كابيتال» 0.8%.

وتراجع قطاع البنوك 1.4%. ونزل قطاع النقل 1.7%. وهبطت أسهم التأمين 1.3% والخدمات 0.3 % والاتصالات 1.4%، والمرافق العامة 1.5%. كما تراجع سهم «ديوا» 1.5%، و««تيكوم» 8.6%، بينما صعدت أسهم قطاعات السلع 1.3% والصناعة 14.8%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 9209 نقاط. وفي قطاع العقار نزل «الدار» 2%، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 0.9%. وفي القطاع المالي والبنوك هبط «العالمية القابضة» 0.3% و«أبوظبي الأول» 1% و«أبوظبي التجاري» 0.6%، فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 2%.

وفي قطاع الطاقة نزلت أسهم «أدنوك للتوزيع» 0.5%، فيما صعد «أدنوك للحفر» 0.6%، وتراجع «بروج» 0.7%. وفي قطاع الاتصالات صعد سهم «اتصالات» 0.5%، بينما تراجع «الياه سات» 0.4%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 306 ملايين درهم، فيما كان سهم «انفيكتوس للاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8 %.

السيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم بأبوظبي و545 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 375 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 231 مليون سهم في دبي، ونحو 143 مليون سهم في أبوظبي عبر تنفيذ 13819 صفقة.

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