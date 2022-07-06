6 إدراجات تزيد أسواق المال المحلية قوةً وعمقاً

المصدر: أبوظبي ـ وام

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شهدت أسواق المال المحلية إدراج 6 شركات جديدة منذ بداية العام الجاري، في خطوة تسهم في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد نجاح الاكتتابات العامة، وعمليات الإدراج التي شهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية العام الماضي، وشملت «فيرتيغلوب» و«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي»، ومجموعة «ملتيبلاي».

وفي دبي، من المقرر طرح 10 شركات حكومية وشبه حكومية، حيث كانت البداية مع طرح «ديوا» و«تيكوم»، فيما أعلنت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي عن نيّتها إدراج نظام «سالك» للتعرفة المرورية ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور».

وانطلق قطار الإدراجات مع «موانئ أبوظبي» التي تم إدراج أسهمها بسوق أبوظبي في فبراير الماضي بعدما نجحت في استقطاب عائدات نقدية من الإصدار الأولي، بقيمة 4 مليارات درهم.

وجاء الإدراج الثالث لأسهم وأذونات شركة «إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ»، التي تم تأسيسها من قبل القابضة «ADQ» وشيميرا للاستثمار لتتولي إدارة محفظة استثمارية متنوعة من الأسهم المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المحلية والعالمية.

وجاء إدراج «إي دي سي» في سوق أبوظبي خلال مايو بعد الانتهاء من الطرح العام الذي استهدف مستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث تمكنت الشركة من جمع رأس مال قدره 367 مليون درهم من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم بسعر عرض يبلغ 10 دراهم للسهم الواحد.

وكان الإدراج الرابع لشركة «بروج» المشروع المشترك للبتروكيماويات بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي «بورياليس»، حيث تم إدراجها في سوق أبوظبي، عقب استكمال عملية الاكتتاب في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط.

واستقطب الاكتتاب الذي حقق عائدات تجاوزت 2 مليار دولار من طرح أسهم تمثل 10% من رأس مال الشركة، طلباً بلغ أكثر من 83.4 مليار دولار، مما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.

وجاء الإدراج الخامس لشركة «إنفيكتوس للاستثمار» التي تم إدراجها في «سوق نمو» بسوق أبوظبي في خطوة تهدف من خلالها إلى توسيع محفظة منتجاتها وتوسيع عملياتها دولياً، ليرتفع بذلك عدد الشركات في «سوق نمو» إلى 13 شركة.

وتعتبر مجموعة «تيكوم» الإدراج السادس مع بدء تداولها، أمس، بسوق دبي عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي، وهو ما يعد دليلاً على متانة أسس الشركة وإمكاناتها.

الإدراج الثاني

جاء الإدراج الثاني لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» خلال أبريل لتصبح أكبر شركة مدرجة بسوق دبي من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر إدراج في المنطقة، والأكبر على الإطلاق في تاريخ أسواق المال الإماراتية.

وشهدت «ديوا» طلباً قوياً وإقبالاً استثنائياً على أسهمها من مختلف شرائح المستثمرين، حيث تلقت طلبات اكتتاب فاقت الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة.

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