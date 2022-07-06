تحالف بين «بي إن واي ميلون» و«الإمارات دبي الوطني» لتسريع وتيرة نمو أسواق رأس المال

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك «بي إن واي ميلون»، إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، وبنك الإمارات دبي الوطني، أمس عن تحالف استراتيجي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو أسواق رأس المال في الإمارات. ويجمع هذا التحالف بين الانتشار العالمي لبنك «بي إن واي ميلون» والخبرات الإقليمية التي يتمتع بها بنك الإمارات دبي الوطني، لإتاحة الفرص أمام العملاء في الإمارات والعالم للحصول على البنية التحتية الداعمة لأسواق رأس المال الرائدة والتكنولوجيا المتطورة ودخول الأسواق العالمية.

وقال روبين فينس، المرشّح لتولي منصب الرئيس التنفيذي لبنك «بي إن واي ميلون»: نفتخر بتاريخنا الطويل في منطقة الشرق الأوسط ونعتز بمواصلة تعزيز هذا الإرث الغني والاستمرار بأداء دور مهم في الإطار المالي من خلال هذا التحالف الاستراتيجي مع بنك الإمارات دبي الوطني، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الإمارات. ونتطلع إلى هذا التعاون لدعم رؤيتنا في نشر ثقافة مالية قائمة على الثقة والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يأتي هذا التعاون خلال فترة محورية من التحوّل الذي تشهده أسواق رأس المال في الإمارات، ما يعكس التزامنا المستمر في بنك الإمارات دبي الوطني إزاء تعزيز البنية التحتية للسوق المحلي. وتجمع هذه الشراكة بين نقاط القوة الحقيقية لبنك الإمارات دبي الوطني، وما نملكه من انتشار واسع وسمعة طويلة الأمد كشريك يمكن للأفراد والشركات في الدولة الوثوق به في مجال الخدمات المالية، إلى جانب خبرة «بي إن واي ميلون» العالمية كأكبر بنك لحفظ الاستثمارات في العالم، بما يعود بالفائدة على المستثمرين في المنطقة والمستثمرين الأجانب على حدٍ سواء.

وتشهد الإمارات حالياً توسعاً في أسواق رأس المال من خلال إدراج أسهم جديدة في أسواق البورصة، حيث شهدت سيولة السوق ارتفاعاً ملحوظاً في كلّ من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال أحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: هذا التحالف الاستراتيجي سيسهم في تعزيز خدماتنا للمستثمرين في الدولة بشكل كبير، من خلال تمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة مطلقة. كما بات بمقدور المستثمرين الأجانب الآن أيضاً الاستفادة من الفرص الفريدة التي توفرها الاكتتابات العامة المقرّرة في الإمارات، مما يعزز قاعدة المستثمرين والسيولة في البورصة المحلية.

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