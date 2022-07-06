«مجموعة أمانة» تكشف عن هويتها المؤسساتية الجديدة و3 شركات تابعة

المصدر: (دبي- البيان)

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كشفت مجموعة أمانة، العاملة في مجال عقود التصميم والإنشاء، عن هويتها الجديدة لتضم الآن ثلاث شركات تابعة وهي: الإنشاء (Construct) والتصنيع (Manufacture) والاستدامة (Enhance).

وقال رياض بصيبص، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أمانة للاستثمار: منذ انطلاقها قبل 30 عاماً رسخت مجموعة أمانة مكانتها في العديد من التخصصات في المنطقة، من خلال التزامها بالارتقاء بمعايير الاستدامة والابتكار والرقمنة.

وبينما لا تزال المجموعة تعمل تحت اسم «أمانة»، إلا أن ما تشهده من تطورات ما هو إلا انعكاس لاستراتيجياتها الجديدة التي تتماشى مع الثلاثين عامًا المقبلة، واعتماد أمانة على نهج التعاون لإتمام المشاريع بنجاح. ونحن في أمانة على استعداد لاغتنام كافة الفرص المستقبلية في الدولة والخليج، والسعي لتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف الجهات ودعم المنطقة في مسيرتها التنموية نحو التميز والازدهار.

وعملت أمانة على إنشاء مجموعة واسعة من المباني الصناعية ومحطات الطاقة الشمسية بلغت إجمالي مساحتها 500 ألف متر مربع سنوياً. وتحتضن مجموعة أمانة أكثر من 8000 موظف في 11 مدينة عبر 7 دول.

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