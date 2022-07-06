5 آلاف زائر لمعرض «جواهر الإمارات 2022»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت أخيراً فعاليات النسخة الثالثة من معرض «جواهر الإمارات» الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على مدار أربعة أيام من عرض مبهر للمجوهرات. ونجح المعرض في استقطاب أكثر من 5 آلاف زائر، توافدوا من مختلف إمارات الدولة للاطلاع على ما قدمته 100 شركة متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، وأكثر من 20 مصمماً إماراتياً.

ولفتت معروضات منصة «صاغة الإمارات» أنظار الزوار وعشاق المجوهرات والأحجار الكريمة والمهتمين بصناعة الذهب، من قبل نخبة من المصممات الإماراتيات التي حاكت إبداعاتهن تراث الإمارات بمصوغات ذهبية ومجوهرات امتزجت بالرقي والعمق التاريخي الأصيل والحداثة، في حين تميز المعرض بإطلاق مجموعة «زهرة الصحراء» «Desert Blossom» للموهبة الإماراتية الشابة شما الحلامي، والتي تألقت بمشغولات ذهبية متميزة وتشكيلات ساحرة من المجوهرات مستوحاة من أنواع محددة من الزهور النادرة في العالم.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن ما شهده المعرض في نسخته الثالثة، من إقبال واسع من الزوار ومشاركة كبيرة من العارضين، يؤكد تنامي أهمية هذا الحدث وقدرته على حجز مكانة متميزة له بين قائمة الفعاليات والمعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات، مشكلاً إضافة قيمة للجهود التي يبذلها إكسبو الشارقة على صعيد دعم صناعة الذهب والمجوهرات محلياً.

وأشار الدكتور المهندس معتز سالم الشعيبي، عضو مجلس إدارة مؤسسة سالم الشعيبي للمجوهرات، التي حجزت أكبر مساحة عرض، وقدمت عرضاً لأكثر من 40 ألف قطعة من الذهب والمجوهرات، أن المؤسسة تحرص دوماً على المشاركة في معارض الذهب والمجوهرات التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة، نظراً لما تشكله من فرص لعرض أحدث المشغولات والتصاميم التي يحرص على إطلاقها سنوياً من أرض مركز إكسبو الشارقة.

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