«دو» تحتفي بموظفيها المتخرجين من برنامج بالمملكة المتحدة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن الدفعة الأولى من موظفيها، والتي تضم عدداً من كبار مسؤوليها التنفيذيين الإماراتيين إلى جانب أعضاء من ثلاثة شركاء (فيرجن ومبادلة والجامعة الأمريكية في الشارقة)، قد أتمّت بنجاح البرنامج الحصري لتطوير مهارات القيادة التنفيذية (ELDP) والذي تنظمه شركة هواوي بالتعاون مع كلية هينلي لإدارة لأعمال في المملكة المتحدة.

وقدم البرنامج التدريبي للمشاركين رؤى قيّمة عبر 3 مجالات رئيسة وهي الصناعة والأعمال والقيادة، حيث ركز متخصصو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من معهد هواوي للتدريب الإداري بالتعاون مع خبراء التحول والقيادة من كلية هينلي لإدارة الأعمال، خلال البرنامج التنفيذي المكثف على تحسين فهم ومعرفة المشاركين في البرنامج حول تقنيات شبكات الجيل الخامس، مع تطوير كفاءات ومهارات القيادة الرقمية.

وتنسجم أهداف هذا البرنامج مع التزام دو بتطوير مهارات الجيل القادم من قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ممن يتمتعون بعقلية ابتكارية وتعزيز جهوزيتهم لدفع عجلة التحول الرقمي والابتكار والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في تحديد فرص الأعمال وتحسين القدرات التنافسية الرقمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز