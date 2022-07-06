مذكرة تفاهم بين «دبي الملاحية» ورابطة مدربي الغوص لتعزيز السياحة الترفيهية

المصدر: دبي- البيان

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وقعت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع الرابطة المهنية لمدربي الغوص بهدف تعزيز قطاع السياحة البحرية الترفيهية في دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية وجوناس سامويلسون، المدير الإقليمي للرابطة المهنية لمدربي الغوص؛ يسعى الطرفان إلى تعزيز سبل التعاون بينهما فيما يتعلق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير صناعة رياضة الغوص الترفيهي، علاوةً على تعزيز الوعي البيئي للمساعدة في حماية البيئة البحرية.

دعم وتشجيع

وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار خطة السلطة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير السياحة البحرية الترفيهية بالإمارة، لافتاً إلى حرص السلطة على دعم وتشجيع وتعزيز رياضة الغوص بشكل آمن مع توفر مستوى من المسؤولية والسلامة البيئية عن طريق توفير المؤهلات والشهادات اللازمة لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والمهنية.

وأكد المدير التنفيذي للسلطة أن مذكرة التفاهم تنص على تقديم سبل الدعم اللازم من جانب الرابطة المهنية لمدربي الغوص لمساعدة سلطة مدينة دبي الملاحية في التحقق من صحة شهادة المدرب الصادرة عن الرابطة المهنية والتي يتم تقديمها للسلطة الملاحية فيما بعد، وذلك عن طريق تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم أنه سيتم عقد ندوات وورش عمل افتراضية بهدف رفع مستوى الوعي بشأن رياضة الغوص وآخر مستجداتها خاصة فيما يتعلق بأساليب إدارة المخاطر، مضيفاً أن المذكرة تتضمن عقد مبادرات أخرى تتعلق بزيادة التوعية البيئية عن طريق عقد فعاليات وندوات وحملات لتثقيف محترفي رياضة الغوص في إطار حماية مياه إمارة دبي.

وقال: يسر دبي الملاحية أن توقع المذكرة مع الرابطة المعترف بها عالميًا في التدريب على رياضة الغوص، خاصة مع تأكيد الرابطة على دعم تطلعات دبي لتطوير وتعزيز وتنظيم التدريب على رياضة الغوص على نحو سليم بيئيًا داخل مياه دبي تحديداً والدولة بشكل عام.

186 دولة

وقال جوناس سامويلسون: المذكرة تدعم مهمتنا بوصفنا أكبر مؤسسة لاستكشاف المحيطات والغوص على الصعيد العالمي، حيث تزاول الرابطة مهام عملها في 186 دولة، مع شبكة عالمية تضم أكثر من 6600 مركز ومنتجع للغوص وما يزيد عن 128000 عضو محترف في جميع أنحاء العالم، وتتيح للجميع حول العالم البحث عن المغامرة وإنقاذ المحيطات من خلال التعليم تحت الماء والتجارب المتغيرة للحياة والسفر. وأضاف أن الرابطة تخطط لعقد منتديات لأعضائها في دبي في وقت لاحق من هذا العام لإطلاع جميع أعضاء الرابطة في المنطقة على آخر المستجدات.

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