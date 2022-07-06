«ماجد الفطيم» تقترب من تحقيق «المحصلة الإيجابية» الكربونية

المصدر: (دبي - البيان)

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نشرت «ماجد الفطيم»، الشركة المتخصصة في مجال مراكز التسوّق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، نسختها الأحدث من تقرير «استراتيجية ماجد الفطيم للاستدامة» بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسّسية لعام 2021.

وحققت «ماجد الفطيم» تقدماً نحو إنجاز هدفها في الوصول إلى «المحصلة الإيجابية» الكربونية بحلول عام 2040، بما يتماشى مع «المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050». كما كانت الشركة من بين أوّل ثلاث جهات في التّوقيع على «التزام المباني الخالية من الكربون» الصادر عن «المجلس العالمي للأبنية الخضراء».

ومن بين أبرز الإنجازات الرئيسية التي تحققت خلال العام الماضي، حصول الشركة على قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو الأول من نوعه في المنطقة، والذي جاء بناءً على «التحسينات القابلة للقياس» مقابل «مجموعة الأهداف السنوية المحدّدة» التي تسعى الشركة من خلالها إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تتواجد فيها أعمال الشركة. وستستفيد الشركة من هذا القرض لضمان حصول كامل مجموعة مراكزها للتسوق على شهادات اعتماد خضراء بحلول عام 2026.

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