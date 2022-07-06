الغرير: العمل على مبادرة نوعية لتعزيز الشراكة مع مجموعات الأعمال في دبي

المصدر: دبي- البيان

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عقد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي اجتماعاً افتراضياً مؤخراً مع رؤساء وممثلي مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي بمشاركة أكثر من 45 مشاركاً وبحضور حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي. جاء ذلك في إطار الجهود لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة دبي.

تغييرات

واستعرض الغرير أمام رؤساء مجموعات الأعمال التغييرات الأخيرة في منظومة العمل في غرف دبي، وتأثيرها الإيجابي في دعم مجموعات الأعمال، كاشفاً أن غرفة تجارة دبي تعمل على مبادرة نوعية تختص بمجموعات الأعمال، تشمل إعادة بلورة دورها وتفعيل مساهمتها الاقتصادية لتكون لاعباً رئيسياً في صناعة مستقبل الأعمال في دبي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة سيعلن عنها خلال العام الحالي، وستشكل نقلة استثنائية في طريقة تنظيم وإدارة مجموعات الأعمال على مستوى العالم.

تنافسية

وهدف اللقاء إلى بحث جوانب تفعيل مساهمة القطاع الخاص في دعم منظومة الأعمال، وتحسين كفاءتها وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار بمختلف المجالات، ومناقشة توصيات تسهل ممارسة الأعمال، وضمان توحيد أصوات العاملين في المجالات الاقتصادية لما فيه مصلحة القطاعات المستهدفة.

28 مجموعة

وتعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي 28 مجموعة أعمال تمثل أكثر من 30 قطاعاً اقتصادياً مهماً في الإمارة، حيث تعتبر غرفة تجارة دبي من أكبر غرف التجارة العالمية في عدد العضوية مع تخطي عدد أعضائها حاجز الـ 300,000 شركة مؤخراً. وبحث الغرير مع المجتمعين كيفية الارتقاء بمساهمة مجموعات الأعمال في مجتمع الأعمال، مناقشاً معهم آليات تعزيز الشراكة المشتركة، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من خلال بناء قدراتهم، وتعزيز تواصلهم وتفاعلهم مع الجهات الحكومية المعنية.

تعزيز مسيرة النمو

وأشار إلى أن مجموعات الأعمال تلعب دوراً مهماً في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، حيث تعتبر مكوناً أساسياً لمجتمع الأعمال، وشريكاً استراتيجياً أساسياً لا غنى عنه في صناعة مستقبل الأعمال في الإمارة، مؤكداً أن الغرفة حريصة على خدمة مصالح مجموعات الأعمال، وتعزيز وصولهم للجهات الحكومية المعنية، بما يختص بالتشريعات والقوانين والخدمات والتسهيلات والمبادرات والتحديات والفرص.

وأكد للمشاركين في اللقاء التزام الغرفة بدعم كل القطاعات الاقتصادية، ومساعدة الشركات ومجموعات الأعمال، على أن تكون صوت قطاعاتها والممثل الحصري للشركات العاملة فيها، مشيراً إلى الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص أولوية قصوى على سلم أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة، ومعتبراً أن دبي نموذج ناجح وحيوي للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

وتسهم مجموعات الأعمال منذ تأسيسها في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات لتعزيز الميزة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي.

حوار

تركز غرفة تجارة دبي على الحوار مع مجموعات الأعمال ومتابعة شؤونهم ودراسة توصياتهم للتعرف إلى أولوياتهم واهتماماتهم، ومساعدتهم في تطوير أعمالهم داخلياً وخارجياً ومواجهة المنافسة العالمية المتزايدة، وتسهيل مشاركاتهم في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتهم وفي استكشاف الفرص الجديدة لهم، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات والمبادرات الخاصة حصرياً لهذه المجموعات أبرزها التواصل السهل مع الجهات الحكومية المعنية.

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