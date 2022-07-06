«لايف غلوبال» تستحوذ على أغلبية «جيبلي»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «لايف غلوبال» شركة لوجستية ومزود لحلول البرمجيات استحواذها أخيراً على حصة الأغلبية في «جيبلي»، وهي شركة تعمل في مجال التوصيل والخدمات اللوجستية بالإمارات. ويمثل الاستحواذ خطوة مهمة كجزء من استراتيجية الاستثمار الجديدة للشركة، التي تهدف إلى توسيع خدماتها والوصول إلى أسواق جديدة.

وازدهرت «لايف» منذ إنشائها في عام 2016، وتطورت لتصبح مزود حلول شاملة. وسيساهم الاستحواذ في زيادة نمو «جيبلي» من خلال الاستفادة من شبكة «لايف» الغنية في أسواقها الحالية مع تعزيز قدراتها التشغيلية لتقديم حلول توصيل مميزة عبر دول التعاون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز