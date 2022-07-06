سعيد الشرقي: جهود مستمرة لدعم الاقتصاد وزيادة تنافسيته ومرونته

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن اقتصاد الإمارات أثبت على مر السنوات الماضية قدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية، وتعامله الفعال مع المتغيرات والتحديات المختلفة، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لدعم الاقتصاد وزيادة تنافسيته ومرونته، حيث يلاحظ الأثر الإيجابي لهذه الجهود عبر تحقيق الدولة لمراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، والتي من أبرزها مؤشر التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا «كوفيد 19» والذي تبوأت فيه الدولة المركز الأول عربياً، كما حصدت مراكز متقدمة عالمياً في المؤشرات الفرعية المرتبطة بتعافي الاقتصاد وتنمية الاستدامة.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للسنة الثالثة المنتهية من الدورة الرابعة عشرة لمجلس الإدارة في مقر الغرفة، حيث تم اعتماد تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن السنة المالية 2021.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن إمارة الفجيرة وتحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمتابعة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، استطاعت السير وفق رؤى واضحة نحو البناء والتعمير، مواكبة للنهضة التنموية والحضارية للدولة.

وقال الشيخ سعيد الشرقي، إن مجلس الإدارة خلال العام الثالث من دورته الرابعة عشرة، ظل ملتزماً بمسؤولياته تجاه القطاع الخاص وراعياً لمصالحه ومتابعاً مع الجهات المختصة ومشاركاً معها في إيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات التي تعوق الإنتاج.

كما عمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، فضلاً عن إطلاق مبادرات مبتكرة لدعم مشاريع ريادة الأعمال ومن أبرزها برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال الاحترافية. كما شاركت الغرفة من خلال المختصين بها بالرأي في مشاريع القوانين والتشريعات الاقتصادية، وكذلك في المسائل الاقتصادية والتجارية على مستوى الإمارة والدولة. كما شاركت الغرفة في إكسبو 2020 دبي.

وفي إطار دعمه المتواصل للمشاريع الصغيرة تم افتتاح عدد من مكاتب برنامج بداية في مركز دبا للمعارض. وأكد مجلس الإدارة البدء في إنشاء مركز الفجيرة للمعارض الجديد ليكون إضافة نوعية لتنشيط حركة التجارة والسياحة والخدمات في الإمارة.

مسؤولية مجتمعية

اهتمت غرفة الفجيرة بالمسؤولية المجتمعية، حيث أسهمت في دعم العديد من المؤسسات والبرامج الاجتماعية والجمعيات الخيرية. وبهدف تسهيل حل النزاعات التجارية للشركات والمؤسسات الإنتاجية تم افتتاح مركز الفجيرة للتوفيق والتحكيم التجاري في بداية هذا العام 2022.

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