بنك المارية و«الأنصاري للصرافة» يوقّعان اتفاقية لخدمات الإيداع النقدي

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع بنك المارية المحلي وشركة الأنصاري للصرافة اتفاقية لتحقيق التحول المنشود في مجال الخدمات المصرفية بتوفير مستوى أعلى من الراحة لعملائه والارتقاء بمستوى الخدمات والحلول المبتكرة التي يقدمها البنك.

وتقدّم الاتفاقية حلولاً للإيداعات النقدية الفورية لعملاء البنك في أي فرع من فروع شركة الأنصاري للصرافة المنتشرة في جميع أرجاء الدولة، وذلك دون أية رسوم.

ويواصل البنك سعيه لتعزيز تجربة عملائه باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة والآمنة والسريعة، بدءاً من تمكين عملائه من فتح حساباتهم البنكية عبر تطبيقه المصرفي «MbankUAE» في أقل من 5 دقائق، بواسطة الهوية الرقمية، ودون الحاجة لزيارة البنك أو تقديم معاملات ورقية، وإتاحة الحصول على خدمات إيداع فورية وآمنة من أي مكان في الدولة بواسطة شبكة فروع الأنصاري للصرافة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز