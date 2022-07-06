«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» أول جهة حكومية تقدم الخدمات السحابية السيادية بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حصولها على الاعتماد من شركة في إم، لتقديم تقنيات الخدمات السحابية والحوسبة الافتراضية، لتصبح أول جهة حكومية مقدمة للخدمات السحابية السيادية من «في إم وير» في المنطقة، وتتميز السحابة السيادية بأنها مصممة ومبنية على أسس أمنية متطورة، تتوافق مع قانون حماية البيانات، وتتماشى مع المتطلبات الصارمة في القطاعات التنظيمية بشأن خصوصية البيانات، والحصول عليها والتحكم بها.

معايير

ويأتي حصول الهيئة على هذا الاعتماد كثمرة لمسيرة من العمل الدؤوب، تمكنت خلالها من تلبية عدد من المعايير مثل تكامل البيانات وأمنها واستقلاليتها، والقدرة على تحليلها والابتكار في استخدامها، وينسجم هذا الاعتماد مع الجهود الحثيثة، التي بذلتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في مجال التحول الرقمي وتمكين الجهات الحكومية من استخدام بيئة سحابية حكومية ذات كفاءة عالية.

وتقوم الهيئة بجهودها في هذا السياق، ضمن اختصاصها كممكن للتحول الرقمي على المستوى الاتحادي، إضافة لدورها كمنظم لقطاع الاتصالات. وفي سياق دورها التمكيني توفر الهيئة شبكة رقمية متطورة هي الشبكة الرقمية الاتحادية (FedNet)، كما توفر مجموعة من الخدمات السحابية، وسوقاً افتراضية للخدمات الرقمية للجهات الحكومية.

وقال المهندس ماجد المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: من خلال اعتماد الشبكة الاتحادية FedNet كسحابة سيادية توفر الهيئة مجموعة واسعة من الخدمات، وذلك من أجل تعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية على اختلاف أحجامها واختلاف القطاعات التي تعمل بها، كما أن السحابة السيادية ستمنح المؤسسات الحكومية قدرة أكبر على التحكم ببياناتها وبيانات متعامليها والحفاظ عليها، وستتمكن من تلبية أعلى المعايير الخاصة بأمن المعلومات.

تحول رقمي

من جانبه قال م. محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية: اعتماد الهيئة كمقدم للخدمات السحابية السيادية في الدولة سيكون له دور كبير في دعم جهود التحول الرقمي في الدولة، وسيؤدي إلى تعزيز تبني الجهات الحكومية للحوسبة السحابية، وتعمل الهيئة على إدارة خدمات البنية التحتية السحابية واستضافة التطبيقات وتقديم الدعم الفني للجهات الاتحادية داخل الدولة.

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