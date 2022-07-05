أنشطة متنوعة في «ذا بييتش» و«سيتي ووك» و«لا مير» خلال مفاجآت الصيف

المصدر: دبي - البيان

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ترفع وجهات ذا بييتش وسيتي ووك ولا مير، التي تملكها وتديرها ميريكس للاستثمار، وتيرة النشاط للاحتفال بالنسخة الخامسة والعشرين من مفاجآت صيف دبي.

وتستضيف ذا بييتش وسيتي ووك ولا مير حتى 4 سبتمبر، مجموعة من أفضل عروض المطاعم وأنشطة مليئة بالمرح لقضاء صيف لن ينساه رواد المطاعم، بما يشمل التعاون مع طيران الإمارات، حيث سيحصل المسافرون على خصومات في المحلات المشاركة عند إبراز بطاقات الصعود إلى الطائرة.

ولعشاق كرة القدم موعد في سيتي ووك، حيث ستقدم للزوار ثلاث ألعاب مرخصة، OXO و Break it Soccer وHeroes Vs Invaders، على جدار رقمي كبير إلى جانب ألعاب كرة القدم على الإكس بوكس خلال أيام الأسبوع من الساعة 4 حتى 10 مساءً وفي نهاية الأسبوع من 2 إلى 10 مساءً.

كما سيتم تنظيم عروض ترفيهية حية في الساحة، واستعراضات مجانية لمهارات كرة القدم من بطل الإمارات 3 مرات عمار فريز في نهاية كل أسبوع.

وتشهد لا مير عودة ليلة السيدات في لاجونا ووتر بارك بناءً على رغبة الرواد كل يوم جمعة. وابتداءً من يوم 3 يونيو، ستقدم ليلة السيدات في لاجونا ووتر بارك أنشطة مائية وعرض «كل ما يمكنكم تناوله» من الساعة 7 مساءً حتى 12 صباحاً. كما يمكن للزوار استكشاف الشاطئ في لا مير، أو الانغماس في المطاعم العديدة أو الاسترخاء والاستمتاع في روكسي سينما لمتعة صيفية لا تنتهي أبداً.

وتضم أحدث وجهة سياحية في ذا بييتش، الجناح في ذا بييتش، مساحة 60 ألف قدم مربعة للتجزئة وتشمل ستة مطاعم مرخصة، أكيبا دوري وبور وكلو باربكيو وإيتالي في ذا بييتش وهوريكان جريل آند بار ولا ميزكاليريا، وتطل على الخليج العربي وتستضيف أنشطة ترفيهية متعددة. وبدءاً من أحدث عروض ليالي السيدات، وساعات التخفيضات، ووجبات البرانش، وعرض 2 بسعر 1، وصولاً إلى ليالي التاكو، والعروض الترفيهية الحية، يتوفر للزوار ما يتطلعون إليه كل يوم هذا الصيف في الجناح حتى 4 سبتمبر.

ويمكن للعملاء تنزيل دليل الذواقة الصيفي من مواقع ذا بييتش وسيتي ووك ولا مير، والذي يوفر قوائم المطاعم والمقاهي ضمن الفئات التالية: عشاء، مطاعم فاخرة، نكهات عالمية، وجبات سريعة، الحلويات. كما يمكن للعملاء الطلب والاختيار أثناء التنقل عبر ميزة التوصيل إلى السيارة في سيتي ووك وذا بييتش.

وقال شهرام شامسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميريكس للاستثمار: «تتماشى مفاجآت صيف دبي مع رؤيتنا لإعادة تصور الطريقة التي يستمتع بها الزوار بالمساحات. ونتطلع هذا العام إلى الترحيب بالزوار للاستمتاع بمجموعة واسعة من أفضل المطاعم في دبي عبر وجهاتنا».

وأضاف: خلال الأسابيع العشرة المقبلة من مفاجآت صيف دبي، نرحب بالزوار لتجربة الجناح الذي أطلقته الشركة مؤخراً في ذا بييتش، والذي يضم ستة مطاعم مرخصة تمثل مفهوماً مميزاً يقدم الطعام ليلاً ونهاراً على مدار العام. ولأنه مساحة مغلقة يمكن التحكم في حرارتها مع شرفات خارجية وسقف شفاف، يعد الجناح مكاناً مثالياً لتناول الطعام. وسيتمكن زوار سيتي ووك من الاستمتاع بولائم من كل أنحاء العالم بينما تقدم لا مير عروضاً متنوعة مما يوفر خيارات رائعة لعشاق الطعام.

ويمكن للعملاء أيضاً مواصلة كسب نقاط في ذا بييتش ولا مير وسيتي ووك من خلال برنامج المكافآت «تيكت» الأول من نوعه، الذي أطلقته دبي القابضة في مارس 2022.

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