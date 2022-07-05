«لينوفو» و«اتصالات من &e» تطوران حلاً لدعم المدن الذكية وإنترنت الأشياء

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «لينوفو» و«اتصالات الإمارات»، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدثة تحت العلامة التجارية «اتصالات من &e»، عن تعاونهما لتصميم حل 5G Edge-in-a-box الجديد، الذي يُمكن النشر السريع لشبكات 5G ضمن مجموعة واسعة من حالات استخدام حوسبة شبكة الحافة.

ومن المتوقع أن يغير الحل مسار عمل شركات الاتصالات، ويمكنها من نشر شبكات 5G بسرعة لدعم الطلب على حالات الاستخدام الجديدة مثل المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والأحداث المؤقتة، والمواقع الخارجية، وشبكات الأمن العامة والخاصة، وغيرها. ويتيح الحل الجديد توصيل المواقع بشبكة 5G سواء عبر الشبكات الخاصة أو عبر الشبكات المتكاملة لدى اتصالات من &e، وذلك لتوفير حلول الاتصال عالية السرعة، ضمن واسع وزمن استجابة منخفض، وهو الأمر الذي يسهم في تشغيل الحلول والتقنيات الحديثة.

وقال خالد السويدي، نائب رئيس الشبكات والمنصات الرقمية في «اتصالات من &e»: «استثمرت اتصالات في نشر شبكة الجيل الخامس 5G المتطورة في دولة الإمارات، وتهدف شراكتنا مع لينوفو وإنتل إلى تطوير حلول حوسبة متعددة الوصول تمتاز بمتانتها وسهولة نشرها، وستتيح الشراكة تقديم خدمات جديدة، تلبي احتياجات العملاء بما فيها الحوسبة ذات زمن الانتقال المنخفض والنطاق الواسع والأمن المعزز».

ومن جانبه قال علاء بواب، المدير العام لمجموعة حلول البنية التحتية لدى «لينوفو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نشهد اليوم زيادة هائلة في الطلب على حلول الحوسبة المتطورة، لتلبية احتياجات السيناريوهات الجديدة مثل: أنظمة المدن الذكية وإنترنت الأشياء الصناعي وشبكات الكاميرا والأحداث المؤقتة والمواقع البعيدة مثل الأحداث الخارجية، ولطالما كان من الصعب على شركات الاتصالات توفير شبكات الاتصال الإضافية لتلبية هذه الاحتياجات، مما يتطلب الاستثمار في البنية التحتية وقدرات الشبكة، إلا أن حل 5G Edge-in-a-box سيتيح لنا توفير الاتصال السريع واستكمال النشر والإدارة بشكل مؤتمت، مما يجعل الاتصال بشبكات 5G أسرع وأسهل وأقل تكلفة».

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