الإمارات تتصدر قائمة فوربس لأقوى رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط

المصدر: وام

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تصدرت دولة الإمارات قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، الصادرة عن مجلة فوربس الشرق الأوسط ،اليوم الثلاثاء حيث جاءت الإمارات على رأس القائمة بـ19 رئيسًا تنفيذيا تلتها جمهورية مصر العربية بـ16 قائد أعمال والسعودية بـ15 قائد أعمال، خلال العام الحالي.

وجاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها" العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في المركز الثاني من القائمة، حيث أكدت "فوربس" أن معالي سلطان بن أحمد الجابر قاد "أدنوك" لتحقيق نجاحات غير مسبوقة تمثلت في طرح ناجح لأربع شركات تابعة لأدنوك في بورصة أبوظبي، وهي "أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للحفر"، و"فرتيجلوب" و"بروج"، حيث أصبح الاكتتاب العام الأولي لشركة "بروج" البالغة قيمته 2 مليار دولار أكبر اكتتاب عام في أبوظبي على الإطلاق.

وتتكون قائمة هذا العام لأفضل 100 رئيس تنفيذي في المنطقة من قادة من 26 جنسية، حيث تصدر القائمة المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين. وكان قطاع الخدمات المصرفية والمالية القطاع الأكثر تمثيلاً في القائمة بـ 27 رئيساً تنفيذياً، يليهم ثمانية رؤساء تنفيذيين للاتصالات، وسبعة يرأس كل منهم شركات الطاقة والخدمات اللوجستية، حيث نجحوا مجتمعين في إدارة عائدات تجاوزت تريليون دولار في العام الماضي. وتبلغ قيمة شركاتهم مجتمعةً أكثر من 5 تريليون دولار.

واحتل المركز الثالث سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الإمارات ورئيس مجلس إدارة دبي العالمية، وفي المركز السادس سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وجاء في المركز التاسع سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، كما جاءت في المركز الرابع عشر السيدة هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لـبنك أبوظبي الأول. وفي المركز الثاني والعشرون معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

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