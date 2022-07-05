2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 403 مبايعات بقيمة 1.57 مليار درهم، منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 701.56 مليون درهم و322 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 872.12 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 303 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 182 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 136 مليون درهم بمنطقة البطين كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في أم سقيم الثالثة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.29 مليار درهم منها 24 رهن أراضٍ بقيمة 209.64 ملايين درهم و79 رهن فلل وشقق بقيمة 1.08 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مقطرة بقيمة 890 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 176 مليون درهم.

وتم تسجيل 14 هبة بقيمة 80.44 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 60 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم.

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