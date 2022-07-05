إطلاق e& money شركة للتكنولوجيا المالية

المصدر: البيان

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أعلنت «e&»، المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات»، إطلاق العلامة التجارية الجديدة للمحفظة الإلكترونية eWallet تحت مسمى e& money في خطوة تمثل تحولها إلى شركة تكنولوجيا مالية وذراع لشركة e& الحياة، إحدى ركائز مجموعة e&، سعياً للارتقاء بتجارب العملاء عبر منصة مالية مبتكرة ومتكاملة.

ويأتي هذا الإعلان عقب النجاح الذي حققته محفظة eWallet، بتوفيرها حلول الدفع الآمنة والمرنة واللاتلامسية في الإمارات لتساعدهم على إتمام معاملاتهم اليومية بشكلٍ سلس. كما أتاحت eWallet، بصفتها أول محفظة مرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي، العديد من فرص النمو الجديدة في قطاعي الاتصالات والخدمات المالية. وفي ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية، يبحث المستهلكون والوسطاء عن سوق مالية متكاملة أو حل مخصص للهواتف الذكية لتبسيط الطريقة التي ينفذون بها المعاملات.

ومن خلال العلامة التجارية الجديدة، ستتحول e& money إلى منصة شاملة تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات المالية للعملاء، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، مثل الدفعات للوسطاء والبائعين، والتحويلات المالية، وسداد الفواتير، والإقراض، والاستثمارات، والبطاقات المالية ذات العلامة التجارية المشتركة، وخدمات التأمين.

وقال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«&e الحياة»: نرتكز في أعمالنا على أسس متينة للنمو من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تحسّن أساليب الحياة للعملاء وتعزّز قيمة الأعمال للوسطاء والشركات. وتعكس شركة التكنولوجيا المالية e& money مدى التزامنا بتطوير حلول التكنولوجيا المالية الرقمية التي تحدث الأثر الإيجابي، في إطار مساهمتنا في تكوين سوق مالي شامل ومبتكر يلبي جميع الاحتياجات المالية لعملائنا بما يتجاوز الخدمات التقليدية.

وأضاف: بالتزامن مع تطور المنظومة المالية، ستشكل e& money نقطة ارتكاز للنهوض بالاقتصاد غير النقدي من خلال الاستفادة من قيمة العلامة التجارية لمجموعة e& وقاعدة عملائها القوية في الإمارات والأسواق الأخرى. كما نرحب أيضاً بالشراكات الاستراتيجية مع الشركات الناشئة وروّاد قطاع التكنولوجيا المالية لتقديم أفضل التقنيات والحلول المبتكرة مثل المنصات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة التقييم الائتماني، ومنصات التحليلات المتقدمة التي ستفيد عملاءنا وتلبي الطلب المتزايد على التطبيقات المالية المتطورة.

وستعزّز e& money تجارب المواطنين والمقيمين في الإمارات، وكذلك الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها عبر تمكينهم من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة سلسة وملائمة وآمنة، والذي من شأنه تحفيز الاقتصاد غير النقدي. كما ستتيح المزيد من الحلول المالية الرقمية التي من شأنها أن تخدم العملاء من ذوي الحسابات المصرفية أو بدونها في الإمارات. وفي الوقت الراهن، يتم إجراء ما يقارب 55% من إجمالي المدفوعات في الإمارات بواسطة النقود الورقية، مما يجعل هذه المنصة خياراً ملائماً للدفعات الرقمية واللاتلامسية في الدولة. وستؤدي هذه الخطوة إلى تبسيط تجارب العملاء في استخدام الخدمات المالية، وأيضاً دعم طموحات القيادة الرشيدة في مواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد غير النقدي.



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