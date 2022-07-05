دبي الجنوب للعقارات تطلق مشروع "خليج الجنوب"

المصدر: وام

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علنت "دبي الجنوب للعقارات" إطلاق "خليج الجنوب" المشروع السكني الجديد الذي يقع في قلب المنطقة السكنية في دبي الجنوب.

يضم المشروع ما يزيد على 800 فيلا وتاون هاوس و أكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية إضافة إلى بحيرة كريستالية يبلغ طولها كيلو متر واحد وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائية سيضم شواطئ خاصة للسباحة والاستجمام.

يحتل المشروع موقعا استراتيجيا مباشرة على شارع إكسبو ويشتمل على خدمات متكاملة للسكان.. ويأتي إطلاقه استكمالا لمشاريع دبي الجنوب الناجحة التي أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية والتي تم بيعها بالكامل .

وبعد الإعلان عن تحول موقع إكسبو إلى "مدينة إكسبو دبي" في أكتوبر المقبل و الطلب الهائل على العقارات المتميزة في المنطقة سيكون هذا المشروع خيارا مثاليا للباحثين عن فرص العيش بمعايير ممتازة مع مرافق عالمية المستوى وبأسعار تنافسية.

وتحرص دبي الجنوب على التوافق الدائم مع رؤية الحكومة المتمثلة في جعل دبي أفضل مكان للعيش والعمل والسياحة.

وتشمل المرافق الأخرى في المنطقة السكنية مدرسة في المستقبل القريب والحدائق العامة والملاعب الرياضية ومحلات التجزئة وهايبر ماركت سيفتتح في أكتوبر المقبل علاوة على مسجد ومحطة وقود وطريق للحافلات العامة يربط المنطقة السكنية بمحطة مترو إكسبو.. و سيتم إطلاق مبيعات "خليج الجنوب" في سبتمبر المقبل .

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