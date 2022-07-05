أسواق المال الإماراتية تشهد إدراج 6 شركات جديدة منذ مطلع العام

المصدر: وام

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انضمت 6 شركات جديدة إلى أسواق المال المحلية منذ بداية العام الجاري، في خطوة تسهم في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وتوفر الإدراجات الجديدة في الأسواق المحلية فرصاً جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما تمهد الطريق أمام الشركات المتنامية لبدء رحلتها في عالم أسواق المال.

وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد نجاح الاكتتابات العامة، وعمليات الإدراج التي شهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية العام الماضي، وشملت "فيرتيغلوب" وأدنوك للحفر" و"ألفا ظبي"، ومجموعة "ملتيبلاي".

وفي دبي، من المقرر طرح 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي ، حيث كانت البداية مع طرح "ديوا" و"تيكوم"، فيما أعلنت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي عن نيّتها إدراج نظام "سالك" للتعرفة المرورية ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، انطلق قطار الإدراجات مع "موانئ أبوظبي" التي تم إدراج أسهمها بسوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير الماضي بعدما نجحت في استقطاب رأس مال جديد من إصدار أولي.

وستوظف "موانئ أبوظبي" العائدات النقدية من هذا الإصدار الأولي، والبالغة 4 مليارات درهم في تمويل خطط نمو المبيعات وعمليات الاستحواذ والضم، ما يتيح للمجموعة تعزيز خططها للتوسع المحلي والدولي.

وكان الإدراج الثاني لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" خلال أبريل الماضي لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر إدراج في المنطقة، والأكبر على الإطلاق في تاريخ أسواق المال الإماراتية.

واشتمل طرح "ديوا" على بيع 9 مليارات سهم تمثل 18% من رأسمالها المُصدر لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم، مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82% من رأس المال المُصدر للشركة.

وشهدت "ديوا" طلباً قوياً وإقبالاً استثنائياً على أسهمها من مختلف شرائح المستثمرين، حيث تلقت طلبات اكتتاب فاقت الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة باستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين.

وجاء الإدراج الثالث لأسهم وأذونات شركة "إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ"، التي تم تأسيسها من قبل "القابضة "ADQ" ¬وشيميرا للاستثمار لتتولي إدارة محفظة استثمارية متنوعة من الأسهم المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المحلية والعالمية.

وجاء إدراج "إي دي سي" في سوق أبوظبي خلال مايو الماضي بعد الانتهاء من الطرح العام الذي استهدف مستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث تمكنت الشركة من جمع رأس مال قدره 367 مليون درهم إماراتي من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم بسعر عرض يبلغ 10 دراهم للسهم الواحد.

ومن جهته كان الإدراج الرابع لشركة "بروج" المشروع المشترك للبتروكيماويات بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، حيث تم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عقب استكمال عملية الاكتتاب في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.

واستقطب الاكتتاب العام الأولي الذي حقق عائدات إجمالية تجاوزت 2 مليار دولار أمريكي من طرح أسهم تمثل 10% من رأس مال الشركة المصدر، طلباً إجمالياً بلغ أكثر من 83.4 مليار دولار، مما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.

وجاء الإدراج الخامس لشركة "إنفيكتوس للاستثمار" والتي تم إدراجها في "سوق نمو" بسوق أبوظبي في خطوة تهدف من خلالها إلى توسيع محفظة منتجاتها وتوسيع عملياتها دولياً، ليرتفع بذلك عدد الشركات في "سوق نمو" إلى 13 شركة حتى الآن.

و يتيح "سوق نمو"، الذي حل محل "السوق الثاني" في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من ابريل الماضي، للشركات الخاصة تعزيز قيمة علامتها التجارية والارتقاء بمعايير الحوكمة المؤسسية لديها، إلى جانب الاستفادة من فرص جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين تكلفة رأس المال وتوسيع شبكات أعمالها.

وتعتبر مجموعة "تيكوم" الإدراج السادس مع بدء تداولها اليوم في سوق دبي المالي عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي وهو ما يعد دليلاً على متانة أسس الشركة وإمكانياتها وقدرتها على مواصلة التوسع والنمو، إضافة إلى التفاؤل باقتصاد دبي وآفاق نموه الواعدة، والثقة الراسخة بقوة الأسواق المالية في الإمارة.

واستقطب طرح "تيكوم" طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي. ونجحت "تيكوم" من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم.

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