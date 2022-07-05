«زاند بنك» يحصل على ترخيص مصرف الإمارات المركزي ويبدأ خدمة العملاء

المصدر: دبي- البيان

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أعلن زاند، أول بنك رقمي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، حصوله على ترخيص مصرف الإمارات المركزي لمزاولة الأعمال المصرفية كبنك تجاري باسم «زاند بنك»، وبذلك أصبح «زاند» بنكاً تجارياً مرخصاً ومنظماً في الإمارات، ويبدأ خدمة عملائه.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة زاند: بات «زاند» اليوم مرخصاً ومعتمداً لمزاولة الأعمال المصرفية في الإمارات. ويجسد هذا الإعلان مثالاً متميزاً للرؤية السباقة لدولة الإمارات وحرصها المطلق على إرساء دعائم قوانين تنظيمية طموحة لدفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا المالية«.

وأضاف: عقب حصولنا على رخصة مزاولة الأعمال المصرفية، نتطلع قدماً لإطلاق خدماتنا المصرفية المبتكرة ووضع بصمة جلية ترسخ إرث الإمارات الحافل بالابتكار ودفع عجلة نموها الاقتصادي».

وبقيادة نخبة من أبرز رواد وخبراء القطاعين المصرفي والتكنولوجي وبدعم مجموعة قوية من المساهمين، يعمل زاند حالياً على تفعيل شراكاته الاستراتيجية مع الشركات الإقليمية والدولية، لتزويد عملائه من الشركات بتجربة مصرفية مدعومة بمزايا الأمان والشفافية والسهولة. وفي الوقت ذاته، يعمل زاند على تشغيل كافة الأنظمة والقنوات تحضيراً لإطلاق الخدمات المصرفية الشخصية.

قال أوليفييه كريسبين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لزاند: حصلنا على رخصتنا المصرفية في 30 يونيو، واحتفلنا باستقبال أوائل عملائنا من الشركات. ونعمل على تقديم الخدمات المصرفية للشركات تدريجياً. ونتطلع قدماً للكشف عن كامل عروضنا وخدماتنا المبتكرة وتوسيع نطاقها لتغطي القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارات.

وتشمل خدمات زاند للشركات مجموعة من المنتجات والحلول المصممة لتعزيز التجربة الرقمية للخدمات المصرفية للشركات. وتبدأ بإجراءات سلسة وآليات سريعة لفتح الحساب، وصولاً إلى عمليات الموافقة الرقمية التلقائية على القروض، سيتيح زاند لعملائه من الشركات السيطرة المطلقة على معاملاتهم المصرفية. وجاء هذا الإنجاز بعد الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة زاند.

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