رسملة سوق دبي تتجاوز 535 مليار درهم مع إدراج أسهم "تيكوم"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوز رأس المال السوقي لسوق دبي المالي حاجز 535 مليار درهم بعد إدراج أسهم مجموعة "تيكوم" اليوم في أعقاب النجاح الكبير للطرح العالمي الذي شهد طلباً قوياً مع تسجيل اكتتاب الأفراد في الدولة تغطية بواقع 40 مرة، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، وصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 521.9 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، فيما بلغت القيمة السوقية لـ " تيكوم " مع الإدراج نحو 13.4 مليار درهم، لترتفع بذلك رسملة السوق إلي 535.3 مليار درهم.

ونشطت التداولات على سهم "تيكوم" خلال الدقائق الأولى من بدء التداول عليه في سوق دبي المالي مستقطباً أكثر من 90 مليون درهم بعد تداول 33.5 مليون سهم.

وشكّل الطلب الاستثنائي على الاكتتاب في الطرح العام الأولي لمجموعة تيكوم من المستثمرين المحليين والدوليين، دليلاً على متانة أسس الشركة وإمكانياتها وقدرتها على مواصلة التوسع والنمو، إضافة إلى التفاؤل باقتصاد دبي وآفاق نموه الواعدة، والثقة الراسخة بقوة الأسواق المالية في الإمارة.

واشتمل طرح "تيكوم" على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب، تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 2.67 درهم للسهم الواحد أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وتعتزم مجموعة "تيكوم" اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية بعد الطرح العالمي وذلك في شهري أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وتتوقّع "تيكوم" توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة حتى أكتوبر 2025. وتعتمد قدرة الشركة على توزع الأرباح النقدية على عدد من العوامل، بما فيها توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية، وظروف السوق.

وتمتلك "تيكوم" وتدير 10 مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي، وتعد الشركة مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية للقطاعات القائمة على المعرفة في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز