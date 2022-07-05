دبي الأولى إقليمياً و11 عالمياً في عدد المليارديرات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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تصدّرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما جاءت في المركز 11 عالمياً، في عدد المليارديرات الذين يعيشون بها حتى نهاية العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير «إحصائية مليارديرات العالم 2022»، الصادر حديثاً عن شركة «ويلث إكس» الأمريكية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالثروات.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد المليارديرات في دبي إلى 38 مليارديراً حتى نهاية 2021، بزيادة ملياردير واحد مقارنة مع نهاية 2020. وتفوّقت دبي على باريس التي جاءت في المركز 15 بعدد 33 مليارديراً فقط تواجدوا على أرضها حتى نهاية 2021. وعلى صعيد الدول، تبوأت الإمارات المرتبة 15 عالمياً في عدد المليارديرات الذين يعيشون على أرضها، حيث بلغ عددهم حتى نهاية العام الماضي 45 من كبار الأثرياء.

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