«فيتش» تثبت تصنيف «إعمار العقارية» عند «- BBB» مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي- سيد صالح

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ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لمجموعة «إعمار العقارية» عند «- BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفقاً لتقرير أصدرته «فيتش» أمس، فإن «إعمار العقارية» تُشغل مجموعة كبيرة من الأعمال التي تولد تدفقاً متنوعا للإيرادات.

وأضاف التقرير أن حوالي 50% من الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لدى «إعمار العقارية» تتولًد من عملياتها المولدة لدخل متكرر، وفي مقدمتها مراكز التسوق ذات الجودة العالية التي تمتلكها الشركة، الأمر الذي يعود التقلب الذي يُعد سمة سائدة في مبيعات العقارات السكنية.

وأوضح التقرير أن «إعمار العقارية» تقليدياً تطور وتبيع عقارات سكنية، إلا أنها تمتلك أيضا أصولاً أخرى هامة في قطاعي تجارة التجزئة والترفيه. ووصف التقرير «إعمار العقارية» بأنها واحدة من أكبر الشركات العقارية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، وإنها تستفيد من اسمها التجاري الذي يحظى بسمعة عالمية قوية.

وذكر تقرير «فيتش» أن «إعمار العقارية» تستفيد أيضاً من الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه دبي حالياً، والمدعوم بارتفاع أسعار النفط، النشاط المتزايد لقطاعي الأعمال والسياحة، والتعديلات الأخيرة التي أجرتها حكومة دبي على السياسات الخاصة بإقامات الأجانب والتي أدت إلى استقطاب المزيد من المقيمين الجُدُد. و

أفاد التقرير بأن إيرادات «إعمار العقارية» قد ارتفعت بنسبة تتجاوز 50% في نهاية عام 2021، بالمقارنة مع الفترة نفسها في 2020.

وأوضح التقرير أن العمليات الدولية المتنامية لدى «إعمار العقارية» تستأثر الآن بتوليد 17% من إيرادات المجموعة. وأضاف أن المحفظة العقارية لدى المجموعة تتركز على نحو هائل في «دبي مول»، والذي يولد أكثر من 80% من الإيرادات المُتكررة للمجموعة.

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