الأسواق تترقب إدراج أسهم «تيكوم»

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تترقب أسواق المال، اليوم الثلاثاء إدراج وتداول أسهم مجموعة تيكوم في سوق دبي المالي.

وبدأ الاكتتاب العام لأسهم مجموعة تيكوم التابعة لدبي القابضة الخميس 16 يونيو 2022، من خلال طرح 12.5% من رأس مال المجموعة، ما يعادل 625 مليون سهم من أسهمها، موزعة على 3 شرائح، إحداها للأفراد وخصص لها 10% من الأسهم المطروحة مقابل 90% للمستثمرين المحترفين و1% لموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين. وحددت مجموعة تيكوم سعر الاكتتاب الأولي لأسهمها عند الحد الأعلى البالغ 2.67 درهم للسهم.

وتمتلك مجموعة تيكوم وتدير 10 مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في دبي، وتعد الشركة مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية للقطاعات القائمة على المعرفة في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز