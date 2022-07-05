بدء تداول أسهم «دار التكافل» بسوق دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة دار التكافل وشركة الوطنية للتكافل (وطنية)، أمس، إتمام اندماجهما اعتباراً من 1 يوليو، وفقاً لخطة الاندماج المعلنة في 3 مارس، بعد استيفاء جميع شروط الصفقة، بما في ذلك الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والمساهمين.

وبعد الاندماج، ستصبح شركة دار التكافل إحدى الشركات الوطنية الرئيسة في تقديم خدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات، وسيحدث تغيرٌ رئيس في حجم الأعمال، مع إمكانية تحقيق تآزرٍ كبيرٍ في التكلفة والإيرادات.

وبدأت الشركة المندمجة التداول في سوق دبي المالي، أمس، تحت رمز DARTAKAFUL، برأسمالٍ إجماليٍّ قدره 260 مليون درهم. وسيؤدي الاندماج إلى توسعٌ كبيرٌ في التغطية الجغرافية والأسواق المتاحة.

كما سيكون لدى الشركة قاعدة كبيرة، تشمل أكثر من 100 من الشركاء الاستراتيجيين في صناعة التامين كوسطاء التأمين، ومزودي خدمات التأمين. واحتفظت الشركة الجديدة بجميع الكفاءات والخبرات لديها، والمتمثلة بالموظفين من كلا الشركتين، والذين يملكون خبرات تراكميةً كبيرة في قطاع التأمين التكافلي.

كما ستحتفظ الشركة الجديدة بنسبة 100% من العملاء، عند اكتمال عملية الاندماج. وسيرأس مجلس الإدارة الجديد، الدكتور علي الظاهري. وتوقف تداول أسهم شركة الوطنية للتكافل بسوق أبوظبي اعتباراً من إغلاق جلسة التداول الأربعاء 15يونيو،

وللاحتفال ببدء التداول، حضر مجلس الإدارة الجديد، ممثلاً برئيسه الدكتور علي الظاهري، ومطر العامري بصفته نائباً للرئيس، وعبد الله عسيران بصفته عضو مجلس الإدارة، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حفل قرع الجرس بسوق دبي المالي، صباح أمس.

ثقة كبيرة

قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يسعدنا في سوق دبي المالي، استضافة هذه الاحتفالية الخاصة لقرع الجرس، بمناسبة إنجاز شركة دار التكافل، إحدى أبرز شركات التأمين المدرجة في السوق منذ عام 2008، لعملية الاندماج مع شركة الوطنية للتكافل.

وبطبيعة الحال، فإن حرص شركة دار التكافل على تعزيز الصلة الوطيدة التي تربطنا بها عبر هذه السنوات، من خلال اختيار سوق دبي المالي، كسوق الإدراج للكيان المُدمج الجديد، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركة إزاء السوق.

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