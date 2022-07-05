«الاتحاد العقارية» تنجز المزيد من التحسينات التشغيلية

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت شركة الاتحاد العقارية المدرجة لدى سوق دبي المالي إنجاز عدد من التحسينات التشغيلية، ضمن خطة التحول الاستراتيجي لتحقيق أفضل قيمة ممكنة لملاك الوحدات السكنية وللسكان والمساهمين.

وقامت الاتحاد العقارية، كجزء من جهودها المستمرة لتحسين الكفاءة العامة للأعمال وزيادة الإنتاجية بدمج ثلاث من وحدات الأعمال التابعة لها وهي «إداكوم لإدارة اتحاد جمعيات الملاك»، ومركز «أب تاون مردف»، و«الاتحاد للتخزين المبرد» تحت مظلة شركة إداكوم من أجل إدارة هذه الأصول، وتهدف عملية الدمج هذه إلى تعزيز ربحية الأعمال، من خلال استغلال الموارد والأصول بصورة أفضل وخفض التكاليف، وستسهم هذه الجهود في خفض التكاليف بما يزيد على 7 ملايين درهم خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

وحققت الشركة خفضاً بنسبة 30% في التكاليف على مستوى مشروعها الرئيسي، موتور سيتي كما بدأت الاتحاد العقارية أعمال التصميم والأعمال الهندسية لمشاريع تطوير رئيسية للبنية التحتية لمنطقة موتور سيتي. وقال عامر خانصاحب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: هذه الإنجازات خطوة مهمة، ضمن جهودنا المستمرة لتنفيذ خطتنا للتحول الاستراتيجي، التي تركز على إعادة هيكلة العمليات، وتحقيق قيمة أفضل لملاك وحداتنا السكينة وللسكان والمساهمين.

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