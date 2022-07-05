تراجع أسواق الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس، بضغط نزول القطاعات القيادية. وتراجع مؤشر سوق دبي 1.4% مع هبوط أسهم قطاعات العقار والبنوك والاستثمار، كما هبط مؤشر سوق أبوظبي 0.4%. استقطبت الأسهم سيولة 1.3 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم بأبوظبي و186 مليون درهم بدبي. وجرى تداول 220 مليون سهم، بواقع 77 مليون سهم في دبي و143 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 11997 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.4% عند 3157 نقطة بضغط نزول أسهم «العقار» 2.99% مع نزول «ديار»1.7 % و«إعمار العقارية»3% و«إعمار للتطوير» 2.6%، بينما صعد «الاتحاد العقارية» 0.4%. كما تراجع «الاستثمار» 0.9% مع نزول «سوق دبي المالي» 1.8 % و«شعاع كابيتال» 4.3% و«دبي للاستثمار» 0.4%. وانخفض «البنوك» 1.8% بهبوط «الإمارات دبي الوطني» 2%، كما تراجع «دبي الإسلامي» 1.6% وصعد «النقل» 0.2% بصعود «أرامكس» 0.5%. وصعدت أسهم التأمين 0.3% والخدمات 0.8 % والمرافق العامة 0.8%. وصعد سهم «ديوا» 0.8%، وتراجعت أسهم قطاعات السلع 2.6% والاتصالات 1%.

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» النشاط في سوق دبي، مستقطباً 55 مليون درهم، وسهم «شعاع كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.3%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.4% عند 9241 نقطة. وفي قطاع العقار، نزل «الدار»2% و«رأس الخيمة العقارية» 2.3%. وفي القطاع المالي والبنوك، صعد «العالمية القابضة» 1%، بينما تراجع «أبوظبي الأول» 0.7% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 2%. وفي قطاع الطاقة تراجعت أسهم «أدنوك للتوزيع» 2% و«دانة غاز» 1% و«أدنوك للحفر» 0.3%، كما تراجع «بروج» 0.7%. وفي قطاع الاتصالات، نزل سهم «اتصالات» 0.8%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 333 مليون درهم، فيما كان سهم «الخليج للمشاريع الطبية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9%.

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